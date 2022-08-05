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«Чаклуємо собі спокій»: рецепт неймовірно смачного сиропу з лаванди

22:16 5 серпня 2022
сироп із лаванди

З лаванди можна приготувати не тільки лимонад, а й неймовірно смачний сироп. Готувати його, за словами вінницької гастроблогерки Олени Павлової, — це потрійна медитація. Спочатку ти кайфуєш, коли збираєш запашну траву на лавандовому полі, тоді — коли висушуєш її та очищуєш пагони від квітів, а потім, коли вариш — і аромат по всій окрузі розносить спокій…

Інгредієнти:

  • 500 мл води,
  • 5 г (6 столових ложок лаванди),
  • 300 г цукру,
  • лимонний сік або кислота до смаку

Приготування:

Лаванду заливаємо водою, доводимо суміш до кипіння, ставимо на маленький вогонь і потім додаємо цукор.

Проварюємо 15 хвилин. Даємо вистигнути, розливаємо по пляшках.

Читайте також: «Неймовірна літня смакота»: готуємо лимонад з ківі

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