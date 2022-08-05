«Чаклуємо собі спокій»: рецепт неймовірно смачного сиропу з лаванди
З лаванди можна приготувати не тільки лимонад, а й неймовірно смачний сироп. Готувати його, за словами вінницької гастроблогерки Олени Павлової, — це потрійна медитація. Спочатку ти кайфуєш, коли збираєш запашну траву на лавандовому полі, тоді — коли висушуєш її та очищуєш пагони від квітів, а потім, коли вариш — і аромат по всій окрузі розносить спокій…
Інгредієнти:
- 500 мл води,
- 5 г (6 столових ложок лаванди),
- 300 г цукру,
- лимонний сік або кислота до смаку
Приготування:
Лаванду заливаємо водою, доводимо суміш до кипіння, ставимо на маленький вогонь і потім додаємо цукор.
Проварюємо 15 хвилин. Даємо вистигнути, розливаємо по пляшках.
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