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Лимонне варення: ідеально для осінніх сніданків

12:30 6 серпня 2022
Лимонне варення

Лимонне варення, за словами кулінарки Ольги Черкевич, яка раніше поділилася рецептом варення з барбарису, не лише смачне, а й дуже корисне. Готувати його можна цілий рік. Особливо стане у нагоді в осiнньо-зимовий сезон, щоб пiдтримати органiзм натуральними вiтамiнами. Ну, а влiтку це просто знахiдка для любителiв домашнього цитрусового лимонаду у спекотнi днi. А ще це чудовий подарунок рiдним i близьким. Гарно й душевно оформивши баночку варення, можна смiливо вирушати в гостi на чайнi посиденьки з подружками.

Інгредієнти:

  • 2 кг лимонів,
  • 4 кг цукру.

Приготування:

Лимони ошпарюємо й добре промиваємо в гарячiй водi. Нарiзаємо на невеликi шматочки зi шкiркою, видаливши насiння. Мелемо на м'ясорубцi, додаємо весь цукор i добре перемiшуємо. Через 5 — 6 годин прогрiваємо масу, не довiвши до кипiння, щоб цукор якнайкраще розчинився. Потiм розкладаємо в баночки. Зберiгаємо в холодильнику.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт приготування джему з томатів.

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