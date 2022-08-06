Лимонне варення: ідеально для осінніх сніданків

Лимонне варення, за словами кулінарки Ольги Черкевич, яка раніше поділилася рецептом варення з барбарису, не лише смачне, а й дуже корисне. Готувати його можна цілий рік. Особливо стане у нагоді в осiнньо-зимовий сезон, щоб пiдтримати органiзм натуральними вiтамiнами. Ну, а влiтку це просто знахiдка для любителiв домашнього цитрусового лимонаду у спекотнi днi. А ще це чудовий подарунок рiдним i близьким. Гарно й душевно оформивши баночку варення, можна смiливо вирушати в гостi на чайнi посиденьки з подружками.

Інгредієнти:

2 кг лимонів,

4 кг цукру.

Приготування:

Лимони ошпарюємо й добре промиваємо в гарячiй водi. Нарiзаємо на невеликi шматочки зi шкiркою, видаливши насiння. Мелемо на м'ясорубцi, додаємо весь цукор i добре перемiшуємо. Через 5 — 6 годин прогрiваємо масу, не довiвши до кипiння, щоб цукор якнайкраще розчинився. Потiм розкладаємо в баночки. Зберiгаємо в холодильнику.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт приготування джему з томатів.

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter