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Малосольні томати: настільки смачно, що за вуха не відтягнеш

10:00 6 серпня 2022
Малосольні помідори

Ми любимо влітку малосольні огірки, а ось фанатам помідорів можна зробити аналогічні томати. За словами кулінарки Лариси Павлюк, готувати дуже швидко та просто.

Інгредієнти

10 помідорів,
декілька стебел кропу з парасольками,
4 зубчики часнику,
3 лаврові листки,
листя смородини та вишні.

Розсіл: 1 л води, 1 ст. л. солі, 2 ст. л. цукру.

Приготування:

Помідори помити, часник почистити. Помідори розрізати навпіл, а часник — плястерками. На дно каструлі викласти половину кропу, часник, лавровий листок, листя смородини і вишні. Зверху — помідори.

Приготувати розсіл: у гарячій кип'яченій воді розчинити сіль і цукор. Вилити у каструлю на помідори, покласти зверху решту кропу. Зробити гніт: накрити тарілкою і поставити вантаж — банку з водою. Накрити марлею і тримати 2 дні у теплому місці. Опісля перекласти помідори у 3-літрову банку, залити розсолом з каструлі і поставити у холодильник.

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