«Застілля почніть з некалорійної їжі»: лайфхаки схуднення від відомого дієтолога

Якщо вас заманюють схудненням за суперметодикою без зусиль, то краще тікайте, радить відомий тренер та дієтолог Віктор Мандзяк. За його словами, схуднення — це завжди зусилля та змагання із лінощами. А стрес, викликаний війною, багатьом добавив зайвих кілограмів. Віктор поділився власними лайфхаками, які допоможуть вам наблизитись на кілька кроків до ідеальної фігури:

— В супермаркет йдіть ситими. Згадайте, що відбувається з вами і яка їжа опиняється у вашому кошику, коли зі смоктанням в шлунку йдете в продуктовий магазин. Все, що не ваше по праву (за дієтою), стане вашим обов'язково. Тому — поїли, а тоді на закупи.

Вдома нічого зайвого з їжі. Ця рекомендація віддалить «поріг зриву» далеко за обрій. Щоправда, втілити її в реальність не просто. Адже ми не раки-самітники, живемо сім'ями, які часто не хочуть підтримати скульптора свого тіла, а тому вживати морозиво та тістечка поза межами домівки. Боротись з ними варто, бо такі умови співіснування всім будуть корисні (вони також будуть харчуватись більш здоровою їжею). Якщо ж вам можна морозиво в певній кількості, купуйте кожного дня цю кількість, з’їдайте, але вдома краще не тримайте. Завтрашня порція нехай вас чекає в магазині.

Застілля почніть з некалорійної їжі. Заповніть шлунок овочами, грибами, здоровими гарнірами та нежирним м’ясом, і місця там для висококалорійних смаколиків залишиться небагато.

Часто нам ліньки тренуватись, це нормально, ми ж люди. Проявіть силу волі, запустіть двигун, почніть тренування, а далі буде легко. І це не фантазії крутого тренера. Перших 5 хвилин тренування організм впрацьовується, це так і називається — ефект впрацювання. Перетерпіть перших 5 хвилин, далі адреналін зробить все за вас. Просто почніть! Але не в’яло, а через не хочу, енергійно. Ефект гарантую!

Крім того, дієтолог радить проводить заміри та зважуватись:

— Злітають штани — хороший індикатор, але цифри — об'єктивніші. Намалюйте графік, і кожних два тижні заносьте туди нові дані. Це мотивує. А мотивація — рушійна сила.

Станьте грамотним полководцем. Станьте стратегом і ворог впаде, тобто жиp зійде!

Раніше фітнес-тренер розвіяв міфи про вживання води під час дієти.

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