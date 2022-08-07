Кім Кардаш'ян розлучилася з молодим коханцем

У неділю, 7 серпня, Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон підтвердили чутки про те, що вони розлучилися. Їхній роман тривав дев'ять місяців. Пара вирішила, що їм краще бути просто друзями.

41-річна зірка реаліті-шоу Кім та 28-річний комік Піт стверджують, що причиною розриву романтичних відносин стала робота. Вони обидва завантажені до краю й останнім часом були змушені бути далеко один від одного. Девідсон знімається в Австралії у фільмі «Чарівники!». У Кардаш'ян четверо дітей. До того ж вона зайнята розвитком свого бізнесу, який приніс їй мільярдний стан.

Ще в липні здавалося, що Піт та Кім закохані один в одного. Вони постійно викладали у соцмережах спільні фото. Друзі цієї пари на умовах анонімності заявили журналістам, що Кардаш'ян та Девідсон розлучилися, бо «між ними більше немає іскри».

За іронією долі 22 вересня стрімінгова компанія Hulu запускає другий сезон реаліті-шоу «Сім'я Кардаш'ян». У трейлері, який зараз має великий успіх в інтернеті, Кім дивиться в камеру і щиро заявляє: «У мене новий бойфренд. І мені з ним дуже добре».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що популярна американська модель та актриса Емілі Ратковські подала на розлучення. Вона викрила свого чоловіка Себастьяна Бір-Маккларда у зраді.

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