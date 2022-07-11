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Спорт

Тайсон Ф'юрі готовий відновити кар'єру: британець назвав умову

13:03 11 липня 2022
Тайсон Ф&#39;юрі

Чемпіон WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі, який приголомшив своїх фанатів заявою про завершення кар'єри після перемоги над Ділліаном Уайтом, вирішив зацікавити боксерський світ заявою про можливе повернення в ринг.

Причому для цього має бути виконана лише одна умова — Ентоні Джошуа має перемогти Олександра Усика в реванші, який пройде 20 серпня в Саудівській Аравії.

«Уся справа у грошах. Містер Бізнесмен — не боєць. Я присягаюсь перед Богом, що якщо він переможе Усика, то я відновлю кар'єру та подеруся з ним безкоштовно. Однак мої умови такі: я хочу битися на стадіоні „Вемблі“. Хочу, щоб вхід був безкоштовним та бій безкоштовно показали на британському телебаченні. Я поб'юся з ним в Англії, а не за кордоном за вищий гонорар. Тут і безкоштовно заради людей. Я безкоштовно подеруся в Англії, але не в іншій країні», — наводить слова Циганського короля сайт Boxingnews24.

Нагадаємо, що раніше відомий промоутер Едді Хірн висловив припущення, що Ф'юрі просто боїться програти Усику, тому й не погоджується на об'єднавчий бій із українцем. І ось зараз, після слів Тайсона, ці припущення лише підтверджуються…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі та ютубер-боксер уклали парі на божевільну суму.

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