Неймовірна суміш шоколаду і вершків: готуємо трюфельні цукерки

Десертів на основі шоколаду безліч — нічого складного, нічого нового, але завжди приголомшливий за смаком результат. Саме головне, за словами учасника «МастерШефу» Олександра Горчакова, це якісний шоколад — і трюфельні цукерки вийдуть фантастичними.

Інгредієнти:

Вершки 33% - 140 г

Шоколад чорний 56% мінімум — 140 г

Масло вершкове 82,5% - 25 г

Сир ДорБлю — 60 г

Какао для обвалювання — 2 ст. л.

Приготування:

Всі вершки доводимо до кипіння, але не кип'ятимо і виливаємо на подрібнений чорний шоколад. Перемішуємо силіконовою лопаткою, так, щоб розчинити весь шоколад. Можна пробити погружним блендером до однорідності. Додаємо 25 г вершкового масла і перемішуємо. Можна також пробити до однорідності блендером.

Тепер цю масу виливаємо у контейнер, накриваємо плівкою в контакт і ставимо в холодильник мінімум на 8 годин, для стабілізації. Дістаємо з холодильника масу, вона має стати доволі твердою. Зачерпуємо ложкою наш ганаш, кладемо невеликий шматочок сиру ДорБлю і формуємо в кулю.

Обвалюємо в какао, викладаємо на тарілку, робимо каву та насолоджуємось. У нас вийде приблизно 7−8 цукерок. Інгредієнти можете збільшити в пропорції, просто помноживши на два. Зберігати в холодильнику до 7 днів.

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