За рецептом любої бабусі: хрусткі солоні огірочки від Лілії Цвіт — їх можна зберігати у квартирі до весни, без льоху та комори (відео)
Блогер Лілія Цвіт відома своїми львівськими рецептами та порадами з приготування смаколиків для наших захисників. Але цього разу в своєму YouTube-каналі вона розповіла секрети своєї бабусі, яка вправно квасила огірки.
Вам знадобиться (з розрахунку на 1-літрову банку):
- огірки ~ 400 г
- кріп — 1 суцвіття
- лавровий лист — 1 шт
- часник — 2 зубчик
- перець духмяний — 0,5 ч. ложка
- корінь хрону — 3−4 см
- листя хрону
- сіль — 2 столові ложки з верхом (70 г).
Приготування
Огірки замочити на пів години в холодній воді, після чого добре вимити і відрізати кінчики.
На дно банки кладуться спеції — парасольки кропу, корінь хріну (його варто порізати смужками), зубчики часнику, лавровий лист, суха суміш перців, зелені листя хрону.
Сіль додається з розрахунку 1 столова ложка з верхом на літрову банку. Заливаємо холодною водою до верху і прикриваємо нещільно кришкою.
Банки залишаються у темному місці на 3 доби, проте щодоби їх треба струшувати.
Потім розсіл зливається, а в банки знову додається сіль і кипляча (!) вода (в попередній пропорції), після чого їх треба закрутити і поставити в холодне місце.
«Так квашені огірки довше залишаються хрусткими», — стверджує блогер.
Вам також може сподобатися швидкий рецепт приготування малосольних огірочків.417
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter