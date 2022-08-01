За рецептом любої бабусі: хрусткі солоні огірочки від Лілії Цвіт — їх можна зберігати у квартирі до весни, без льоху та комори (відео)

Блогер Лілія Цвіт відома своїми львівськими рецептами та порадами з приготування смаколиків для наших захисників. Але цього разу в своєму YouTube-каналі вона розповіла секрети своєї бабусі, яка вправно квасила огірки.

Вам знадобиться (з розрахунку на 1-літрову банку):

огірки ~ 400 г

кріп — 1 суцвіття

лавровий лист — 1 шт

часник — 2 зубчик

перець духмяний — 0,5 ч. ложка

корінь хрону — 3−4 см

листя хрону

сіль — 2 столові ложки з верхом (70 г).

Приготування

Огірки замочити на пів години в холодній воді, після чого добре вимити і відрізати кінчики.

На дно банки кладуться спеції — парасольки кропу, корінь хріну (його варто порізати смужками), зубчики часнику, лавровий лист, суха суміш перців, зелені листя хрону.

Сіль додається з розрахунку 1 столова ложка з верхом на літрову банку. Заливаємо холодною водою до верху і прикриваємо нещільно кришкою.

Банки залишаються у темному місці на 3 доби, проте щодоби їх треба струшувати.

Потім розсіл зливається, а в банки знову додається сіль і кипляча (!) вода (в попередній пропорції), після чого їх треба закрутити і поставити в холодне місце.

«Так квашені огірки довше залишаються хрусткими», — стверджує блогер.

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