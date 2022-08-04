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Країна: Іспанія
Мануфактура: NAO (by Lladro)
Рік створення: 1979
Розмір: 18×10 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Здавалося б, де ми, а де Тибет. І все ж таки, якщо замислитися над змістом цієї короткої старовинної притчі, кожній людині, яка думає, стане цілком зрозуміло, що сьогоднішня розповідь має до нас саме безпосереднє відношення.
Якось учні тибетського пустельника попросили його відкрити їм щось із Вищої Мудрості. Той погодився, але одразу відправив їх ловити великих павуків. Спійманих павуків самітник поселив у своїй печері і деякий час обривав усі павукові сіті, сплетені вертикально. За кілька днів у віддаленому кутку печери він виявив павутиння, сплетене одним з павуків… горизонтально!
Покликав самітник своїх учнів і, вказавши на павутину, сказав їм:
- Запам'ятайте раз і назавжди — під ударами долі виживає той, хто знаходить у собі сили не плисти за течією, опустивши руки і змирившися з долею потерпілого, а намагається шукати шляхи виходу з ситуації, що склалася, прислухається до порад свого розуму і, всупереч думці більшості, ставиться до традиційних підходів лише як до засобу, а не як до мети.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 2 м/с Пн
Тиск: 751 мм