Як правильно варити та з чим їсти молоду кукурудзу: поради відомого шеф-кухара

Які тільки страви не пропонують кулінари влітку. Безліч всього смачного та незвичайного. А от шеф-кухар Андрій Величко вирішив порадити нам, як треба їсти молоду кукурудзу.

Варимо кукурудзу

Так, почнемо з молодої кукурудзи. Як варити? Я розповім як це роблю я. Перше. Купую жовту, або мармурову, — ту що двох кольорів — білого і жовтого. Купувати в листі, ще свіжому і не підсохлому. А перед відварюванням зняти це листя, половиною вистелити дно каструлі, в якій варитимете. Потім укласти кукурудзу. Якщо трохи не влазить — можна обрізати один край. Добре, коли вона молода, це не складно зробити ножем. Накрити другою половиною листя, залити водою і поставити на повільний вогонь. Якщо спливає — притиснути тарілкою та накрити кришкою. Наразі доступні сорти кукурудзи, що за 7−10 хвилин кипіння будуть готові.

Так от, коли кукурудза готова, забирайте з вогню. І нехай лишається у воді! Інакше засохне. Коли вона настоїться, відпочине, хвилин через 15−20 можна їсти.

А тепер головне: як і з чим рекомендуєте їсти молоду відварену кукурудзу?

1. З травневою бринзою. Це та, яка щільна та солона. Особливо якщо овеча. Натерти на найдрібнішу тертку і посипати гарячу, соковиту і солодку кукурудзу.

2. З сіллю. Так ми їстимемо на нашому чорноморському пляжі після перемоги. А якщо сіль — то тонкі кристали з Ессекса, де здобувають мальдонську сіль то ще краще.

3. З вершковим маслом та яскравою сіллю. Масло має бути холодним. Тоді ви проводите шматочком гарячою кукурудзою, посипаєте ароматною яскравою сіллю і насолоджуєтеся. Аромат і смак вище за всякі делікатесів. Адже яскрава сіль — це суміш морської солі та спецій.

4. Молода кукурудза на грилі. Із сирним соусом. До речі, варто одного разу скуштувати кукурудзу на грилі, і ви гарантовано закохаєтеся в цей димний аромат та солодкувато-гіркий смак. А якщо доповнити це сирним соусом, то взагалі суперблюдо! Рекомендую.

5. Кукурудза та сир з пліснявою. Наприклад, горгонзола. Або будь-який солоний сир із блакитною пліснявою. Солодкий смак правильної молодої кукурудзи дуже добре поєднується з солоним та їдким смак сиру.

6. Кукурудза із соусом песто. Або з будь-яким соусом із подрібнених у блендері або в ступці трав, спецій та олії. Будь то песто, чимічуррі або ваша власна фантазія.

7. З ікорною сіллю. Та це взагалі для мене було відкриттям, хоч я і експериментував з ікорною доволі багато. Але насичений смак сушеної ікри та солодкий смак молодої кукурудзи — це саме те, що я рекомендую спробувати.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про неймовірний салат з огірками та оливками і вишуканий сироп із лаванди.



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