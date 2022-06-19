«Дуже часто виноград поливають від душі»: що робити, аби лоза давала урожай центнерами

Часто виноградарі, вирощуючи лозу, припускаються помилок, які не дозволяють кущам нормально розвиватися і навіть можуть призвести до їх хвороб та загибелі. Яких саме і як їх виправити, розповів досвідчений господар з Вінниччини Віктор Семенюк:

«Найпоширеніша помилка — дрібна посадка саджанців. Зазвичай садять таким чином, що основний штамб (від якого ростуть пагони) є вищим за рівень ґрунту на 30−50 см. Молоді пагони ростуть високо над землею і їх дуже важко прихилити до ґрунту, тобто практично неможливо укрити. Правильно садити так, щоб штамб виявився нижчим за рівень землі на 5−10 см. У такому вигляді молоді пагони нескладно укрити на зиму.

Також дуже часто виноград поливають від душі. У результаті пагони не визрівають. Поливати виноград треба раз на три-чотири тижні, але дуже рясно.

Забувають у перший рік життя й пасинкувати виноград. Врожаю від такого винограду мало. На формування куща піде значно більше часу.

Деякі городники не проводять захисні обробки винограду. Однак, чимало хвороб та шкідників загрожують вашому винограду. Тому захищати врожай треба.

Після посадки новачки часто через недосвідченість залишають забагато молодих пагонів на штамбі куща. Пагони конкурують один з одним, кущ слабшає. У заростях відмінно почуваються шкідники і хвороби. Які вже тут врожаї? Головне, щоб рослина залишилася живою… Для нормального розвитку і правильного формування молодого куща необхідно залишити з усіх пагонів на штамбі 1−2 найсильніших".

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Фото: pixabay.com

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