Готуємося до нового навчального року: «геніальний» трюк з видалення чорнила з білих речей — не залишається ні плям, ні розводів (відео)
Господині дуже активно шукають способи підвищити ефективність прання машини
У новому відео вона розповіла спосіб застосування звичайних сірників, сірка з яких розтирається по плямі за допомогою гелю для прання і … видаляє навіть застарілі чорнильні плями!
Як виявилося, натерши плями сірниками, забруднену річ потрібно залишити на 10 хвилин для закріплення ефекту, після чого просто прополоскати її.
Нагадаємо, у мережі порадили також, як «відучити» підковдру «з'їдати» інші речі під час машинного прання.79
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