Готуємося до нового навчального року: «геніальний» трюк з видалення чорнила з білих речей — не залишається ні плям, ні розводів (відео)

Господині дуже активно шукають способи підвищити ефективність прання машини в т. ч. заради економії гелю або порошку, які можуть викликати алергічну реакцію. Раніше в мережі вже розпиарили використання звичайної кухонної солі, а ось автор способу прання з пакетом, популярний блогер Олена Матвєєва виявила, як легко видалити з білого одягу чорнильні плями або плями від підтікання звичайної кулькової ручки.

У новому відео вона розповіла спосіб застосування звичайних сірників, сірка з яких розтирається по плямі за допомогою гелю для прання і … видаляє навіть застарілі чорнильні плями!

Як виявилося, натерши плями сірниками, забруднену річ потрібно залишити на 10 хвилин для закріплення ефекту, після чого просто прополоскати її.

Нагадаємо, у мережі порадили також, як «відучити» підковдру «з'їдати» інші речі під час машинного прання.

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