В Україні подорожчали «борщовий набір», олія та крупа: що про це кажуть в НБУ

В Україні триває зростання цін — у липні споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 22,2% (з 21,5% у червні).

Втім, як стверджують в НБУ, інфляція очікувано прискорювалася, але була нижчою за прогноз Національного банку. Зокрема, повільнішими темпами зростала вартість пального й ціни на фрукти та окремі овочі.

Основною причиною зростання інфляції є наслідки війни: руйнування підприємств та інфраструктури, збільшення витрат бізнесу, у тому числі на доставку товарів, а також скорочення пропозиції багатьох товарів. А фіксація тарифів на газ і тепло, а також часткове налагодження ланцюгів постачання, її стримували.

«Прискорилося зростання цін на крупи через вичерпання запасів та менші поставки. Швидше дорожчала соняшникова олія, ураховуючи її високу вартість у світі та очікуване пожвавлення експорту. Ціни на овочі, зокрема, борщового набору, також зростали вищими темпами через порушення логістики, тимчасову окупацію регіонів, збільшення витрат бізнесу. Натомість подорожчання фруктів сповільнилося. Завдяки збільшенню пропозиції, зокрема, населенням, зростання цін на насіннєві овочі та фрукти було повільнішим, ніж очікував НБУ», — йдеться у повідомленні.

Також в Нацбанку констатували подорожчення непродовольчих товарів, у тому числі автомобілів, товарів для дому, електроніки, ліків та послуг. А подорожчання пального сповільнилося завдяки налагодженню поставок і посиленню конкуренції між мережами АЗС.

За оцінками НБУ, інфляція зростатиме до кінця 2022 року та почне знижуватися на початку 2023 року. Ризики посилення інфляційних процесів залишаються значними через високу невизначеність із тривалістю війни і пов’язане з цим погіршення інфляційних очікувань.

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Фото Pixabay

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