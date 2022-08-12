«Часто викликали на допити»: українська актриса Любава Грєшнова зізналася, як їй вдалося виїхати з росії

Актриса Любава Грєшнова, відома за ролями в численних серіалах, ведуча проекту «Зважені та щасливі», розповіла, як їй працювалося в росії після 2014 року, і як вибралася з країни після повномасштабного російського вторгнення.

Актриса, родом із Харкова, разом із чоловіком-киянином Михайлом Пшеничним ухвалили рішення залишити країну-агресора. Дорогою до аеропорту їх зупинив співробітник ДАІ. Побачивши українські паспорти, хотів доставити у відділок. Любава вважає, що їх урятував маленький син, який перебував у машині.

«Було дуже страшно. Ми два-три дні намагалися зібратися, але все одно нічого не зібрали. Ми просто кинули все як є. Просто кинули квартиру, закидану речами, машину посеред вулиці. За годину до вильоту нас зупинив працівник ДАІ, побачив український паспорт і українські права і каже: „Поїхали, я хочу відвести вас у відділок“. А ми з дитиною. У нас літак. Ми розуміємо, що це наш останній шанс відлетіти. Ми запитуємо: „Ну, навіщо?“. Він відповідає: „А я просто хочу. У вас українські паспорти“… Я так нервувала, що у мене тремтіла нога. І він це бачив», — розповіла Грєшнова в інтерв'ю для YouTube-каналу TalaVision.

Любава зізнається, що їх могли затримати і в аеропорту, адже вона з перших днів війни засудила вторгнення в Україну, публікувала пости в соцмережах. Але ризикнули їхати. Квитки можна було купити лише до Туреччини чи Єгипту, їх вартість зашкалювала — 5−10 тисяч доларів.

«Ми спокійно пройшли кордон, але я кілька разів мало не знепритомніла. Ми летіли через Єгипет до Польщі. Прилетіли до Варшави. Були різні варіанти, куди подітися далі. Вирішили залишитися у Варшаві. Мені тут спокійніше. Я розумію, що тут я зможу більше допомагати. Для мене це було важливо», — розповіла Любава.

Любава не приховує, що брала участь у російських проектах, адже навіть із 2014 року кіноіндустрія продовжувала працювати на дві країни. Каже, в Україні їй діставалися ролі другого плану, а в росії у неї було більше пропозицій, головні ролі. Це і стало основною причиною переїзду до Москви 2012 року.

«Так сталося, що мене дуже неввічливо звільнили з СТБ. Так сталося, що до 2014 року взагалі дуже погано ставилися до українських акторів. Коли у вагоні сидів московський актор чи актриса, мене виганяли на вулицю. Говорили: „Ти не маєш права тут стояти, або сидіти“. Це були боженьки, а ти — ніхто і ніщо», — розповіла Любава.

Каже, після 2014 року в Москві їм із чоловіком жилося, як на пороховій діжці. Адже вона брала участь у Революції Гідності, засудила анексію Криму. Відкрито говорила про свою позицію.

«Я відстояла весь Майдан. Я сказала своє слово. Були всі проукраїнські пости. Ми мали дуже багато допитів, бо ми вже тоді знімалися в Москві, але це були спільні проекти. Тобто Майдан був, а серіал, в якому я тоді знімалася, він знімався і тут, і там. Потім його у 2015 році показали у нас, а 2016-го — на каналі „Росія“. І так було з усіма проектами», — поділилася актриса.

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