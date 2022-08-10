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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2013
Скульптор: Juan Ignacio Aliena
Розмір: 41×35 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Одного разу Насреддін йшов дорогою до Бухари. У попутники йому дістався неспокійний і балакучий чоловік. Він ставив безліч запитань і, не чекаючи відповідей, сам знаходив їх, розповідаючи про випадки зі свого життя, а частіше — з життя своїх знайомих.
Насреддін все більше мовчав, і, по суті, протягом довгого шляху говорив тільки його супутник:
— Царям не варто полювати із соколами. Я думаю, робити це краще із беркутами. Адже беркут легко бере ягня… Ягня ж потім треба готувати з особливою травою. Мій родич, кухар при дворі шаха у Бухарі, казав, що ця приправа загострює розум. Я міг би стати радником шаха, бо часто їв таку печеню! Адже шаха оточують одні дурні… До речі, як розпізнати дурня? Не підкажете, любий?
— За двома прикметами, — пожвавішав Насреддін, що впав у зневіру. — По-перше, дурень багато говорить про речі, для нього марні. І, по-друге, постійно висловлюється про те, про що його не запитують.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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