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«Карамельна дівчинка»: ніжний і повітряний торт з карамельним смаком і кремом, що тане — готується просто і швидко

15:39 14 серпня 2022
Торт

Багато українців люблять німецький тортик «Молочна дівчинка» (MilchmädchenTorte), але, виявляється, він має аналог зі схожою назвою «Карамельна дівчинка». Про те, як готуються такі ласощі, розповіла фудблогер manisha_pro.

«Фанати молочної дівчинки — радійте. Знаю, що вас багато)», — написала вона у своєму Instagram.

Також вона розповіла, як краще приготувати «Карамельну дівчинку», і на які моменти варто звернути увагу.

«Можете до сметани додати частину збитих жирних вершків. Ще заварний крем підійде, збиті вершки… Сметана частково ввібралася в коржі, торт вийшов ідеальним для тих, хто не любить багато крему. Якщо любите прямо супер вологі і крем з усіх щілин, додайте ще 200−300 г крему», — написала вона.

ТІСТО:

— Варене згущене молоко — 380 г
- Куряче яйце — 2 шт
- Вершкове масло — 100 г
- Пшеничне борошно — 160 г (+/-)
- Розпушувач — 1 ч.л.
- Дрібка солі

КРЕМ:

— Сметана 20−30% - 1000 г
- Сметану вибирайте жирну та без зайвої рідини. Можете загорнути в кілька шарів марлі, покласти в друшляк і зверху поставити вантаж.
- Цукрова пудра — 70 г (з такою кількістю, торт виходить не нудотно солодким, можете збільшити. Змішайте-спробуйте, мало — додайте.
- Ванілін — 1 п. (можна без)
- Карамель — 300 мл

«Намалюйте маркером на відрізках пергаменту 6−7 кіл діаметром 20 см. Переверніть пергамент на інший бік, викладіть на кожне коло 2 ст.л. тіста та розподіліть лопаткою тонким шаром. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 7−8 хвилин. Я випікала по два (режим конвекції). У мене вийшло 6 коржів, але я особливо не намагалася зробити тонкими, можливо у вас вийде 7−8 шт) Дайте торту простояти ніч у холодильнику», — написала вона.

Раніше «ФАКТИ» опублікували рецепт торта «Мурашник» від відомої фудблогерші.

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