Готується буквально за 10 хвилин: найсмачніший торт «Мурашник» від відомої фуд-блогерки

Ледачими, тобто такими, що не потребують довгого і складного приготування, можуть бути не тільки вареники, а й торти, у тому числі й «Наполеон».

А фуд-блогерка Ольга Матвій запропонувала своїм фоловерам швидко приготувати торт «Мурашник», який, за її словами, буде готовий вже за 10 хвилин.

Складові: 600 грам печива «топлене молоко»;

500 грам вареного згущеного молока;

100 грам вершкового масла;

2 ст. ложки сметани;

30 г молочного шоколаду;

Горіхи до смаку. Приготування: Печиво подрібнити на крихту.

Згущене молоко збити, а коли воно стане менш густим, додати сметану і знову збити міксером.

Додати в майбутній крем масло і знову збити. А потім додати горіхи та перемішати.

Змішати крем та подрібнене печиво.

Викласти суміш у тарілку, сформувавши гірку.

Натерти на тертці шоколад та посипати торт.

Поставити у холодильник на годину.

Готово!

Процес виготовлення детально показаний на відео.

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Фото — скріншот

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