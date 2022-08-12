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Готується буквально за 10 хвилин: найсмачніший торт «Мурашник» від відомої фуд-блогерки

11:23 12 серпня 2022
Торт Мурашник

Ледачими, тобто такими, що не потребують довгого і складного приготування, можуть бути не тільки вареники, а й торти, у тому числі й «Наполеон».

А фуд-блогерка Ольга Матвій запропонувала своїм фоловерам швидко приготувати торт «Мурашник», який, за її словами, буде готовий вже за 10 хвилин.

Складові:

  • 600 грам печива «топлене молоко»;
  • 500 грам вареного згущеного молока;
  • 100 грам вершкового масла;
  • 2 ст. ложки сметани;
  • 30 г молочного шоколаду;
  • Горіхи до смаку.

Приготування:

  • Печиво подрібнити на крихту.
  • Згущене молоко збити, а коли воно стане менш густим, додати сметану і знову збити міксером.
  • Додати в майбутній крем масло і знову збити. А потім додати горіхи та перемішати.
  • Змішати крем та подрібнене печиво.
  • Викласти суміш у тарілку, сформувавши гірку.
  • Натерти на тертці шоколад та посипати торт.
  • Поставити у холодильник на годину.
  • Готово!

Процес виготовлення детально показаний на відео.

Раніше відома фуд-блогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом літнього пирога з шоколадом та абрикосами.

А кондитерка Василина Гук розповіла як приготувати шоколадно-банановий торт.

Фото — скріншот

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