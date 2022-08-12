Готується буквально за 10 хвилин: найсмачніший торт «Мурашник» від відомої фуд-блогерки
Ледачими, тобто такими, що не потребують довгого і складного приготування, можуть бути не тільки вареники, а й торти, у тому числі й «Наполеон».
А фуд-блогерка Ольга Матвій запропонувала своїм фоловерам швидко приготувати торт «Мурашник», який, за її словами, буде готовий вже за 10 хвилин.
Складові:
- 600 грам печива «топлене молоко»;
- 500 грам вареного згущеного молока;
- 100 грам вершкового масла;
- 2 ст. ложки сметани;
- 30 г молочного шоколаду;
- Горіхи до смаку.
Приготування:
- Печиво подрібнити на крихту.
- Згущене молоко збити, а коли воно стане менш густим, додати сметану і знову збити міксером.
- Додати в майбутній крем масло і знову збити. А потім додати горіхи та перемішати.
- Змішати крем та подрібнене печиво.
- Викласти суміш у тарілку, сформувавши гірку.
- Натерти на тертці шоколад та посипати торт.
- Поставити у холодильник на годину.
- Готово!
Процес виготовлення детально показаний на відео.
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Фото — скріншот215
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