У понеділок, 15 серпня, донецький «Шахтар» після розгромної поразки від римської «Роми» (0:5), а також двох перемог над «Аль-Адалою» із Саудівської Аравії (1:0) та словенським «Домжале» (3:0) проведе чергові матчі в рамках тренувального збору у Словенії.

Суперником підопічних Ігора Йовічевіча стане ще один представник Саудівської Аравії — «Аль-Фатех», який зайняв за підсумками минулого сезону восьме місце у своєму національному чемпіонаті. «Гірники» проведуть в один день два матчі різними складами.

У прямій трансляції поєдинок «Шахтар» — «Аль-Фатех» дивіться, починаючи з 19:00, на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Додамо, що перший офіційний матч у новому сезоні «Шахтар» проведе 23 серпня, коли в рамках 1-го туру української прем'єр-ліги зіграє на НСК «Олімпійський» проти харківського «Металіста-1925».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Динамо» Богдан Михайличенко прокоментував свій перехід до «Шахтаря».

Фото ФК «Шахтар»

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