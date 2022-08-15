Різновиди холодильників та їхні особливості

Підтримка низької температури для збереження продуктів, інгредієнтів та готових страв забезпечується спеціальними пристроями під назвою холодильник. Техніка має широку сферу застосування, адже може встановлюватися не тільки вдома, а й у ресторанах, кафе, барах, а також на промислових та виробничих об'єктах.

Обладнання відрізняється великим набором функцій, характеристиками, корисним об'ємом, габаритами тощо. Купуючи холодильник, в першу чергу потрібно визначити його габарити. Він має ідеально підходити під кухню, а також відповідати за дизайном загальній стилістиці приміщення. Крім габаритів, враховується розташування морозильної та холодильної камер.

Тип розморожування

Нові технології внесли безліч змін. Виробники готові пропонувати техніку з трьома варіантами розморожування:

1. Крапельна система. Оптимальне рішення, яке використовується багато років. На задній стінці створюється конденсат, який накопичується та потрапляє в піддон, після чого випаровується. Згодом конденсат може перетворюватися на лід і надалі необхідно розморозити холодильник.

2. No-Frost. Сучасна технологія де відбувається циркуляція холодного повітря по всьому холодильнику за допомогою системи вентилювання. Немає необхідності розморожувати холодильник, тому що лід відсутній, але щонайменше раз на рік необхідно його відключати та мити.

3. Гібридна система. Варіант, коли холодильна камера працює за принципом No-Frost, а в морозильній камері крапельна система чи навпаки.

Технічні характеристики холодильників доповнюються корисним об'ємом. Пропонуються на вибір показники від 100 до 800 літрів. Невеликі пристрої ідеально підійдуть для дачі, невеликої квартири чи офісного приміщення. Великі моделі доповнюються конструкцією Side-by-Side, що полегшує відкривання холодильника.

Сучасні холодильники можуть керуватися та налаштовуватися за допомогою Wi-Fi, завантажуючи попередньо додаток від виробника. Вдасться змінювати налаштування дистанційно та вчасно отримувати повідомлення всередині програми.

Де вибрати холодильник?

Інтернет-магазин «Фокстрот» стане чудовим місцем для вибору та купівлі холодильного обладнання. Різноманітність техніки дозволить знайти найкраще рішення під свої потреби та бюджет. Діє доставка регіонами України, а також кілька варіантів оплати покупки. На всю техніку надається гарантія виробників.

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