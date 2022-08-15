Банки можна не стерилізувати та зберігати при кімнатній температурі: 2 незвичайні способи заготівлі огірків на зиму

Кожна господиня робить заготовки огірків на зиму за власним рецептом.

Блогерка каналу «Зараз приготуємо» розповіла, як приготувати огірки для розсольника чи салату на зиму. Такі огірки вона закриває у нестерилізовані банки та зберігає всю зиму при кімнатній температурі у шафі. Їх можна відразу класти у вінегрет чи м'ясний салат.

Господиня радить брати огірочки будь-якої форми, їх потрібно помити, відрізати хвостики та носики та порізати як на салат. Скласти у чисті банки, залити окропом та залишити на 15 хвилин.

Через 15 хвилин злити всю воду з банок у каструлю, додати на 1 літр води:

• сіль — 1 ст. л.

• цукор — 2 ст. л.

• кріп — 2 парасольки

• лимонну кислоту — 1 ч. л. з гіркою.

Каструлю поставити на вогонь. Розсіл повинен кипіти 2−3 хвилини. Вийняти з води парасольки кропу. Розсолом залити банки з огірками. Банки перевернути та залишити для повного остигання.

Другий рецепт — салат з огірків.

Для салату з огірків потрібно:

• огірки — 2 кг

• цибуля — 0,5 кг

• кріп — пучок

• сіль — 1 ст. л. (З гіркою)

• цукор — 2 ст. л.

• оцет — 50 мл.

• олія — 80 мл.

Огірки, цибулю та кріп нарізати у миску. Полити оцтом та олією. Додати сіль, цукор, перемішати та залишити при кімнатній температурі на 3 години. За цей час огірки дадуть сік.

Потім салат перекласти у чисті банки. Залити маринадом. Стерилізувати 0,5-літрові банки 10 хвилин.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати мариновані огірки по-фінськи. Такі огірочки теж можна зберігати за кімнатної температури.

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