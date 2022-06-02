Недоотримана пенсія та допомога на похорони: як отримати кошти у воєнний час

При зверненні до Пенсійного фонду України наші співгромадяни часто ставлять питання про те, що таке недоотримана пенсія та як отримати виплати на похорон. Тож у ПФУ вирішили дати відповіді на запити співгромадян.

Якщо говорити про отримання виплат на похорон, то вони можуть бути отримані лише тими, хто вчинив поховання пенсіонера. У такому разі вони одержують виплату у розмірі двомісячної пенсії померлого. Якщо померла особа була військовим пенсіонером, то особі, яка провела поховання, виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше ніж п'ятикратний розмір прожиткового мінімуму.

Якщо поховання здійснено за рахунок держави, допомога не виплачується.

Звертатися за отриманням виплати можна за відсутності загрози життю та здоров'ю. Термін звернення за отриманням допомоги на поховання не обмежується. Для отримання допомоги необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Не менш важливе питання — про те, які документи потрібно надати для отримання допомоги на поховання. У відповіді установи стверджується, що як необхідні документи приймаються:

документ, що засвідчує особу заявника;

заяву про виплату допомоги на поховання;

витяг з Державного реєстру актів громадянського стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.

Ще один не менш важливий випадок — отримання пенсії та інших виплат у разі смерті людини. Так, якщо громадянину затримали виплату пенсії, але він помер раніше, ніж отримав кошти, їх можуть отримати рідні померлої людини. Для цього потрібно подати заяву через веб-портал ПФУ.

Для цього необхідно:

авторизуватися в особистому кабінеті на порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

вибрати у розділі «Про пенсійне забезпечення» пункт Заява на виплату недоотриманої пенсії;

заповнити заяву та додати сканкопії документів;

перевірити внесені дані, підписати ключем та надіслати на розгляд ПФУ.

Також можна звернутися до Пенсійного фонду особисто.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що змінилося для пенсіонерів із 1 червня 2022 року.

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