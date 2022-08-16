«Умови диктували росіяни»: зірка «Сватів» Капорін розкрив залаштунки знімального процесу

Актор і телеведучий Євген Капорін, відомий за ролями в серіалах «Свати», «Село на мільйон» та інших, розкрив залаштунки знімального процесу і розповів, чому до російських зірок на майданчику завжди було особливе ставлення. Він пояснює ситуацію бізнесовими інтересами продюсерів: фільми знімалися в Україні, частково за російські гроші, тож продюсери диктували свої умови.

«80% того, що знімали в Україні до 2014 року, та й навіть сьогодні — це російське. Кіно знімали за російські гроші, тому росіяни диктували всі умови. Більшість головних ролей були в росіян. Тому все навколо них: умови, графіки підлаштовували.

У 2014 році я думав, що ера підлабузництва наших продюсерів до російських колег закінчилася, але ні. Все одно через два роки вони продовжили приїжджати до нас. Я дуже не хочу, щоб це повторилося", — сказав Євген Капорін в інтерв'ю для проекту «Інтерв'ю24».

За словами артиста, після початку російського вторгнення та його патріотичних публікацій, закликів зупинити війну від нього відписалося близько 10 тисяч людей.

«Для них я — бандерівець, фашист. Взагалі, розумію, якщо у когось у соціальних мережах майорить синьо-жовтий прапор, то ця людина є бандерівцем», — зазначив Євген.

Він виступає категорично проти участі росіян у зйомках в Україні. Але в той же час лояльно ставиться до російської мови, не вважає її мовою окупантів.

«Ще кажуть, що це мова окупанта. Як це? Люди, які з дитинства розмовляють російською, роблять це не тому, що це мова окупанта. Вони спілкуються мовою, якою почали говорити з мамою. Не думаю, що для військових, які зараз перебувають на передовій, важливим є мовне питання. Мова — це класна тема для хайпа. Ті, хто зараз постійно говорить про нього, більше хайпирують», — вважає Капорін.



* Євген Капорін та Ганна Кошмал у серіалі «Свати»

Раніше українська актриса Любава Грєшнова розповіла про ставлення до російських та українських акторів.

Про це говорила Ольга Сумська. За її словами, продюсери насамперед думали про гроші.

Фото instagram.com/kaporin_e

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