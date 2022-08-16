Шість причин, з яких тріскається морква: як це виправити

Морква, яка добре росте на грядці з такими сусідами, як буряк, часник, салат, шавлія, редиска, шпинат, а також бобові культури, може тріскатися.

Як пише «уДачное место», цьому є кілька пояснень, які корисно знати городникам.

1. Помилки під час поливу. Морква не любить стрибків вологості, переливу та посухи. Цю культуру слід поливати помірно, але постійно: один раз на 5−7 діб водою кімнатної температури, краще робити це вранці та ввечері. За 2−3 тижні до збирання врожаю полив варто припинити.

2. Надлишок підживлення. Можливо, від внесення добрив треба деякий час утриматися.

3. Помилка при внесенні гною. Він не повинен бути свіжим! Інакше коренеплоди виростуть тріснутими та кривими.

4. Несвоєчасне розпушування ґрунту. Це слід робити щонайменше раз на тиждень. Оптимальний варіант — після кожного поливу.

5. Невідповідний ґрунт.

6. Пропущено терміни збирання врожаю.

Досвідчені городники стверджують, що на моркву негативно впливають дощі — коренеплоди починають розтріскуватися та гнити. Щоб урятувати врожай, треба обрізати моркву так, щоб залишилися лише «хвостики» 5−6 сантиметрів завдовжки. Тоді рослина всі сили кине на корінь, що дозволить запобігти розтріскуванню.

Фото Pixabay

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