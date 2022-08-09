«Покропіть картоплю цим настоєм і вона достигне на два тижні раніше»: поради досвідченого городника з Вінниччини

Як врятувати врожай, адже серпень цьогоріч дуже багатий на дощі. Якщо на ділянці росте ясен, черемха або береза, то добре, бо вони непогано поглинають вологу. А якщо природніх поглиначів немає, а через надмірну вологість городина у багатьох господарів прихворіла і перестала рости… Городники бідкаються, що залишаться без урожаю. Але реанімувати рослини ще можна — впевнений господар з Вінниччини Віталій Поймало.

«На огірках після дощів листя пожовкло, тому слід обірвати його і присипати стебла землею. Це дасть можливість сформувати їм додаткові корені, що будуть живити рослину. Після таких заходів огірки викидають нові батоги, а отже, далі плодоносять.

Негативно впливають дощі і на моркву, ще трішки і коренеплоди почнуть розтріскуватися та гнити, Аби врятувати урожай, треба обрізати морковиння так, аби залишились лише «хвостики» 5 — 6 сантиметрів завдовжки. Тоді рослина всі сили кине на корінь, що дасть змогу запобігти розтріскуванню.

Попри регулярну обробку, деякі кущі помідор таки зачепила фітофтора. А на кущах чимало ще зелених плодів. На відкритому повітрі вони не достигнуть. Тому раджу занести томати в гараж і підвісити до стелі догори дригом. Кожне стебло у стресовому стані намагатиметься боротися за життя і останні сили віддасть на почервоніння плодів. Якщо нема такої можливості, пошкоджені хворобою кущі треба смикнути на себе, трохи підірвати корені. Тоді всі сили рослина намагатиметься скерувати на достигання плодів".

За словами господаря, можна прискорити і достигання ранньої картоплі. Для цього за 10 — 15 днів до збору врожаю треба обприскати кущі двовідсотковим розчином мідного купоросу або міцним настоєм суперфосфату.

Раніше «ФАКТИ» писали про догляд за смородиною в серпні та те, що обов'язково потрібно зробити після збору врожаю.



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