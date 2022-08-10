17 серпня 2022

Один молодий гарний голуб постійно міняв гнізда. Неприємний, гострий запах, що виходив з цих гнізд, буквально зводив його з розуму, і був просто нестерпним для нього.

Втомившись від вічних поневірянь, пов'язаних зі зміною місць проживання, юний красень прилетів за порадою до старого, навченого життєвим досвідом голуба і запитав:

— Ну як же таке може бути? Не встигаю я звити нове гніздо, не встигаю нормально обжитися, як у ньому стає неможливо! І все через цей жахливий запах, який ніби переслідує мене всюди.

Вислухав старий голуб його скарги, покивав головою і нарешті сказав:

— Подивися уважно — тому, що ти постійно перелітаєш з одного гнізда, а інше, нічого, по суті, не змінюється. Запах, який тобі так заважає, походить зовсім не від гнізд, а від тебе самого. Навчися доглядати за собою, спробуй стати іншим — чистішим і кращим, і ти побачиш, як і життя навколо тебе почне змінюватися на краще…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.