Готуємося до Яблучного Спасу: простий, але дуже смачний та корисний сніданок з яблуками від Лілії Цвіт (відео)
Популярний блогер Лілія Цвіт вирішила перед Яблучним Спасом поділитися зі своїми читачами рецептом простого, але корисного сніданку, що готується з натуральних українських продуктів.
Його вона опублікувала у своєму Instagam .
Для приготування сніданку знадобляться:
- яблука — 2 шт.
- кориця — щіпка
- сир — 150 г
- родзинки — 30 г
- мед.
Готується корисна страва просто — невеликі цілі яблука тушкуються під кришкою з додаванням невеликої кількості води, після чого їх посипають корицею та викладають на тарілку. Поруч розташовуємо сир з додаванням родзинок і все поливаємо рідким медом.
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