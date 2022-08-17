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Готуємося до Яблучного Спасу: простий, але дуже смачний та корисний сніданок з яблуками від Лілії Цвіт (відео)

10:22 17 серпня 2022
Готуємося до Яблучного Спасу: простий, але дуже смачний та корисний сніданок з яблуками від Лілії Цвіт (відео)

Популярний блогер Лілія Цвіт вирішила перед Яблучним Спасом поділитися зі своїми читачами рецептом простого, але корисного сніданку, що готується з натуральних українських продуктів.

Його вона опублікувала у своєму Instagam .

Для приготування сніданку знадобляться:

  • яблука — 2 шт.
  • кориця — щіпка
  • сир — 150 г
  • родзинки — 30 г
  • мед.

Готується корисна страва просто — невеликі цілі яблука тушкуються під кришкою з додаванням невеликої кількості води, після чого їх посипають корицею та викладають на тарілку. Поруч розташовуємо сир з додаванням родзинок і все поливаємо рідким медом.

Нагадаємо, раніше Лілія Цвіт розповіла, як солить огірки на зиму за рецептом своєї бабусі.

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