«Я готую натуральне морозиво лише з двох інгредієнтів», — кулінарка Елла Іванова

Хто ж не любить морозиво? Особливо у спеку! Однак кількість калорій у ньому зазвичай чимала, і ті, хто дбає про фігуру, змушені від цього десерту відмовлятися. Однак можна приготувати морозиво без молока, масла, цукру та яєць. У ресторанах такий десерт зазвичай називають сорбетом. Але для дітей, наприклад, звичніше ці ласощі називати морозивом. Ідеєю улюбленого літнього десерту з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

«Це морозиво повністю складається з натуральних інгредієнтів»

— Я готую неймовірно смачне морозиво всього з двох інгредієнтів, — каже Елла Іванова. — Воно сподобається і дорослим, і дітям. А найважливіше, що воно корисне, тому що виключно з натуральних складових.

— Поділитеся рецептом?

— Із задоволенням!

Бананово-виноградне морозиво Використовуємо банани та виноград киш-миш (без кісточок). Заморожуємо окремо виноград та банани, нарізані на шматочки. І збиваємо у блендері. Подаємо у креманках! І смачного!

Морозиво з банана та винограду - порятунок у спекотний день

— Як довго зберігається такий сорбет?

— Його їдять одразу, інакше потемніє та втратить презентабельний вигляд. До того ж треба враховувати: він швидко тане.

«До банану замість екзотичних фруктів можна додати будь-яку ягоду — вишню, смородину, малину…»

— Які ще комбінації фруктів та ягід можна використовувати для приготування такого десерту?

— Банан та ківі. Для приготування двох порцій беремо два банани та три ківі. Фрукти очищаємо та нарізаємо. Заморожуємо. Перекладаємо в чашу блендера та збиваємо. Подаємо десерт у креманках. Також можна поєднувати банан, авокадо та лимон. Банан можна доповнити шоколадом. Такого морозива ви точно не куштували! Не бійтеся експериментувати. До банана замість екзотичних фруктів можна додати будь-яку ягоду — вишню, смородину, малину… І ви обов'язково знайдете свій смак.

— Яке у вас улюблене поєднання смаків?

— Ківі та банан.

Ківі та банан – чудове поєднання смаків

«Сорбет можна приготувати з томатів із зеленню»

— А якими прянощами порадите доповнити ваші сорбети?

— Я дуже люблю прянощі, але в даному випадку їх не використовую. Думаю, їх краще додавати до десертів узимку. А зараз варто насолодитися свіжим натуральним смаком ягід та фруктів.

— Чи можна приготувати подібний сорбет з овочів?

— Так, з томатів із зеленню та прянощами. Він смачний та не додасть вам зайвих кілограмів. Візьміть три великі помідори, кріп, базилік, сіль та паприку. Помідори розрізати та натерти м'якоть на тертці. Додати зелень, прянощі та сіль. Розлити по формах і заморозити. Зараз саме сезон томатів — потрібно скористатися моментом. Також можна приготувати огірковий сорбет з лимонним соком та медом. Він також освіжаючий, смачний.

Десерт із банана та авокадо обов'язково доповніть лимонним соком

— Як краще прикрашати сорбет?

— Можна доповнити його вафлями. Оскільки це морозиво швидко тане, складний декор не раджу. Приготувавши десерт, одразу подавайте його до столу!

— Які ще десерти можна приготувати з 2−3 інгредієнтів?

— Наприклад, халву. Готується вона просто. На 150 грамів насіння соняшника, візьміть 50 грамів арахісу та 70 грамів меду. Насіння та арахіс підсмажити на сухій сковороді, охолодити та подрібнити в кавомолці до однорідної маси. Додати мед і добре вимішати, викласти в судок і охолодити щонайменше 2−3 години. І смачного!

А як приготувати в домашніх умовах класичне морозиво з вершками та цукром, розповів ресторатор та суддя «МастерШеф» Володимир Ярославський.

Фото Елли Іванової

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