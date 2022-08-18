Баклажановий гратен: смачно, корисно та мінімум зусиль у приготуванні

Серпень — сезон баклажанів, з яких готують безліч різноманітних страв для сніданку, перекусу чи святкового столу.

Автори сайту «Шуба» запропонували рецепт смачного та корисного баклажанового гратена.

Страва готується дуже просто — потрібно злегка обсмажити овочі у томатному соусі, а потім запекти у духовці під сиром для утворення апетитної золотистої скоринки.

Приготування

Баклажани помити та нарізати кубиками або кружальцями. Нарізати кубиками цибулю та часник.



Розігріти олію у сковороді. Додати часник та цибулю й трохи обсмажити, часто помішуючи. Через 3 хвилини додати до сковороди баклажани. Трохи посолити. Злегка обсмажити 5 хвилин, часто помішуючи.



Потім додати томатний соус й добре перемішати. Перекласти овочі у форму для запікання. Посипати тертим сиром моцарела та запікати при 200 градусах 10 хвилин.



Раніше «ФАКТИ розповідали, як приготувати квашені баклажани.

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