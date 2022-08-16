«Царський» салат з бюджетних продуктів: з таким частуванням гості відмовляться від м'яса

З сезонних баклажанів можна приготувати безліч страв, які прикрасять святковий стіл. Це можуть бути і основні страви, і закуски, як, наприклад, квашені баклажани, що за смаком нагадують білі гриби.

Автори «Простих рецептів» пропонують спробувати салат, який можна по праву назвати панським, хоча для його приготування використовують звичайні та бюджетні продукти. Він виходить настільки смачним, що гості забудуть про м'ясні страви.

Інгредієнти: Баклажани — 2 шт;

Олія;

Яйця варені — 3 шт.;

Цибуля — 1 шт;

Кріп;

Перець, сіль;

Майонез. Для маринування цибулі: Окріп — 100 мл;

Оцет — 3 ст. л;

Сіль — 0.5 ч. л;

Цукор — 1 ст.л. Для домашнього майонезу: Яйце — 1 шт;

Сіль — щіпка;

Цукор — 0,5 ч.л.;

Гірчиця — 1 ч. л;

Оцет чи лимонний сік — 1 ст. л;

Олія рафінована — 200 мл.

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Приготування: Змішуємо всі інгредієнти для майонезу та перебиваємо масу занурювальним блендером до потрібної густоти, відправляємо в холодильник.

Цибулю ріжемо тонкими півкільцями і змішуємо з усіма інгредієнтами для маринування, залишаємо на столі і періодично перемішуємо.

Баклажани нарізуємо брусочками, збризкуємо олією та обсмажуємо на пательні до готовності та рум’яності, солимо та перчимо. Чи запікаємо в духовці.

Яйця ріжемо шматочками, зелень дрібно рубаємо.

Цибулю віджимаємо від маринаду.

Змішуємо всі продукти і заправляємо домашнім майонезом або звичайним соусом.

Автори рецепту стверджують, що салат можна одразу подавати на стіл. Та наступного дня він смакуватиме ще краще, адже всі інгредієнти добре промаринуються.

Раніше кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова розповідала, як зробити з баклажанів паштет.

Фото з сайту https://prosti-recepty.com

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