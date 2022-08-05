Квашені баклажани: на смак, наче білі грибочки

Почався сезон баклажанів, з яких можна приготувати безліч смачних страв, зокрема паштет. А цей рецепт кулінарка з Вінниці Ніна Зубко отримала від колеги й одразу ж приготувала. Наступного дня з сім’єю вже куштували квашені баклажани. На смак, як білі грибочки, пікантні з часником, виходить чудова закуска.

Інгредієнти:

2 кг баклажанів,

0,5 л води,

200 г цукру

200 мл олії,

200 мл оцту,

1,5 ст. л. солі

головка часнику,

пучок петрушки

Приготування:

Баклажани помити й розрізати повздовж на три частини.

Закип’ятити маринад з води, цукру, солі, оцту та олії.

Варити баклажани в маринаді 8 — 10 хвилин, щоб вони зм’якли.

Охолодити. Накласти в каструлю шарами: баклажани, часник, петрушку, знову баклажани і т. д.

Залити все маринадом, що залишився, і покласти в холодильник.

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