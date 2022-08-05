Квашені баклажани: на смак, наче білі грибочки
Почався сезон баклажанів, з яких можна приготувати безліч смачних страв, зокрема паштет. А цей рецепт кулінарка з Вінниці Ніна Зубко отримала від колеги й одразу ж приготувала. Наступного дня з сім’єю вже куштували квашені баклажани. На смак, як білі грибочки, пікантні з часником, виходить чудова закуска.
Інгредієнти:
- 2 кг баклажанів,
- 0,5 л води,
- 200 г цукру
- 200 мл олії,
- 200 мл оцту,
- 1,5 ст. л. солі
- головка часнику,
- пучок петрушки
Приготування:
Баклажани помити й розрізати повздовж на три частини.
Закип’ятити маринад з води, цукру, солі, оцту та олії.
Варити баклажани в маринаді 8 — 10 хвилин, щоб вони зм’якли.
Охолодити. Накласти в каструлю шарами: баклажани, часник, петрушку, знову баклажани і т. д.
Залити все маринадом, що залишився, і покласти в холодильник.
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