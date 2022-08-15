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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1997
Скульптор: Antonio Ramos
Розмір: 44×31 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Зазвичай наприкінці кожного уроку вчитель суфійської мудрості розповідав притчу. Учні вже до цього звикли, хоча не всі і не завжди розуміли її суть.
— Учитель, — звернувся до нього якось учень, — ось ви розповідаєте нам історії, але чомусь не пояснюєте їх значення.
— Перепрошую за це, — вибачився вчитель. — Дозволь мені на знак визнання своєї помилки почастувати тебе смачним персиком.
— Дякую, учителю, — із задоволенням погодився учень.
— Я хотів би зробити тобі приємне і сам очистити цей персик. Ти не заперечуєш?
— Дуже дякую , — відповів учень.
— Хочеш, я поріжу його на шматочки, щоб тобі було зручніше їсти?
— Звичайно… Але мені не хотілося б зловживати вашою великодушністю, учителю…
— Це не зловживання, адже я сам тобі пропоную. Я тільки хочу зробити тобі приємне… А тепер дозволь мені розжувати цей розрізаний на зручні шматочки персик, перш ніж ти його отримаєш…
— Навіщо ж, учителю?! Я не хочу, щоби хтось це робив за мене! — заперечив здивований учень.
Вчитель трохи помовчав, а потім сказав:
— Якби я пояснював суть кожної історії, це було б все-одно, що й пропонувати вам смачний плід, розжований мною за вас…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу
Вітер: 2 м/с Пн-Сх
Тиск: 745 мм