20 серпня 2022

Дуже повчальна історія. Особливо в цей скрутний час, який випав на нашу долю. Намагаючися економити буквально на всьому, багато хто навіть не помічає, як робить помилки, яких можна було б уникнути. Якби просто замислитись над тим, що відбувається.

В один не найпростіший рік великому сімейству, що мешкало на березі океану, пощастило знайти цілу бочку солоної риби, викинуту хвилями після сильного шторму. Радість була невимовною. Адже завдяки цій несподіваній знахідці вони розраховували якось пережити зиму, що настала після посушливого і практично безурожайного літа.

Вперше відкривши діжку, голова родини виявив, що верхній шар оселедця трохи зіпсувався і запитав дружину, що з цим можна зробити. Бережлива господиня відповіла, що оселедець майже не смердить, та й викидати його шкода, тож давайте, мовляв, все-таки спробуємо спочатку з'їсти зіпсовану рибу, а потім перейти вже до решти. Так і вчинили.

За час, доки сім'я харчувалася верхнім шаром риби, встиг зіпсуватися другий шар. Ситуація повторилася знову. І знову. Так сім'я ощадливої жінки цілу зиму й їла зіпсованого оселедеця.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.