Французькі бризолі з кабачків та фаршу: як приготувати правильно
Серед великої кількості страв, які подобаються українцям, особливе місце посідають бризолі. При цьому багато хто з господинь навіть не підозрюють, що бризоль — це не назва страви, а спосіб приготування, його зразковий з французької — «засмажений в яйці».
Традиційний рецепт передбачає створення млинця з фаршу та яйця, який після приготування згортається в рулет. Але додавання кабачка та сметанного соусу робить страву смачнішою, ситною та насиченою.
Необхідні інгредієнти:
- кабачки — 400 г;
- яйце — 4 шт.;
- фарш — 100 г;
- сметана — 150 г;
- часник — 2 зубчики;
- помідор — 1 шт.;
- зелень кропу — до смаку;
- сіль та перець — за смаком.
Як приготувати французькі бризолі з кабачків та фаршу
Спочатку необхідно почистити та натерти на великій тертці кабачки. Після цього їх потрібно віджати від соку.
У мисці змішуються яйця, кабачки, фарш, сіль і перець, а для начинки в окремій мисці — сметана, дрібно нарізаний кріп, і часник, пропущений через часникодавилку. За смаком можна додати і сіль.
Помідор нарізати на невеликі шматочки.
Далі слід розігріти на сковороді олію, викласти туди суміш із кабачків, фаршу та яйця, сформувати млинець.
Обсмажити почергово млинці з двох боків до золотистої скориночки. Повинно вийти чотири млинці.
Кожен млинець змастити сметанним соусом, на край викласти помідори та згорнути у рулет.
Подавати до столу можна як у гарячому, так і холодному вигляді.
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