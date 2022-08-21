Французькі бризолі з кабачків та фаршу: як приготувати правильно

Серед великої кількості страв, які подобаються українцям, особливе місце посідають бризолі. При цьому багато хто з господинь навіть не підозрюють, що бризоль — це не назва страви, а спосіб приготування, його зразковий з французької — «засмажений в яйці».

Традиційний рецепт передбачає створення млинця з фаршу та яйця, який після приготування згортається в рулет. Але додавання кабачка та сметанного соусу робить страву смачнішою, ситною та насиченою.

Необхідні інгредієнти:

кабачки — 400 г;

яйце — 4 шт.;

фарш — 100 г;

сметана — 150 г;

часник — 2 зубчики;

помідор — 1 шт.;

зелень кропу — до смаку;

сіль та перець — за смаком.

Як приготувати французькі бризолі з кабачків та фаршу

Спочатку необхідно почистити та натерти на великій тертці кабачки. Після цього їх потрібно віджати від соку.

У мисці змішуються яйця, кабачки, фарш, сіль і перець, а для начинки в окремій мисці — сметана, дрібно нарізаний кріп, і часник, пропущений через часникодавилку. За смаком можна додати і сіль.

Помідор нарізати на невеликі шматочки.

Далі слід розігріти на сковороді олію, викласти туди суміш із кабачків, фаршу та яйця, сформувати млинець.

Обсмажити почергово млинці з двох боків до золотистої скориночки. Повинно вийти чотири млинці.

Кожен млинець змастити сметанним соусом, на край викласти помідори та згорнути у рулет.

Подавати до столу можна як у гарячому, так і холодному вигляді.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як за 5 хвилин приготувати смачний овочевий салат із кабачком, який усі домашні із задоволенням будуть їсти тиждень.

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram