Салат із сирим буряком та грейпфрутом від Оксани Голобородько: включаємо уяву

Український фудблогер Оксана Голобородько часто використовує у своїх рецептах принцип «включаємо уяву». Тобто, вона не дає точних рекомендацій «у грамах та розмірах», а підказує своїм підписникам головний напрямок руху думки, який дозволить їм підібрати потрібну кількість кожного продукту залежно від своїх переваг.

Одним із прикладів такого підходу став салат із сирим буряком та грейпфрутом, який блогер розмістила в неділю, 21 серпня.

«З кінця літа (прохолодних ранків та вечорів) аж до лютого у мене є улюблений салат. Я опишу базу, але завжди навчаю думати групами продуктів. Спробуйте трохи експериментувати, залежно від сезону та наявності продуктів» , — пише Оксана у зверненні до фолловерів.

Замість грейпфрута можуть бути:

апельсин

свиті

хрумка груша

чорні ягоди — ожина, лохина, чорниця

зелене яблуко

У холодну пору додаємо більше жирів:

горіхове сиродавлене масло (волоський горіх, фісташкова, кедрова)

насіння гарбуза або кедра

конопляні ядра

авокадо

Завжди добре додати білок:

запекти креветки в духовці 5 хвилин під грилем (з додаванням оливкової олії+солі+сухого імбиру)

тунець в оливковій олії (включаючи консервований)

веган-сир (кешью-сир, соєві сири)

Темна зелень:

будь-яка, не тільки шпинат — рукола, цикорій, фризе салат

ароматна — м'ята, естрагон, зелений базилік

Таким чином, для салату знадобляться:

пучок шпинату

трохи естрагону чи зеленого базиліка

1 маленький буряк

1 грейпфрут

Тхіна (можна замінити смачною оливковою олією екстра верджин + свіжомеленим чорним перцем).

яблучний оцет

Шпинат дрібно посікти, тархун або м'яту, базилік порвати руками. Буряк помити (молоду можна навіть не очищати) і нарізати максимально тонкими скибочками. З грейпфрута зрізати шкірку і нарізати м'якоть скибочками (можна використовувати також м'якоть грейпфрута, свиті або помело, холодний апельсин).

Салат збризкати оцтом, заправити тхіною (або щедрою порцією оливкової олії+багато свіжомеленого чорного перцю з млинка).

«Не купуйте мелені прянощі — там ні користі, ні аромату не зберігається», — попереджає Голобородько.

А подавати такий салат можна разом з будь-якою іншою сезонною стравою.

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