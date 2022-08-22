Буряк невибагливий, але без належного догляду утворює невеликі коренеплоди, пояснює господар з Вінниччини Микола Кошовий. Виявляється, використання народних і промислових засобів підживлення здатне забезпечити значний урожай навіть на не дуже придатній землі.

«Для правильного розвитку буряка потрібно регулярно вносити на грядки з культурою збалансоване мінеральне підживлення. У період активного росту рослина потребує азоту — завдяки йому буряк нарощує бадилля (з якого можна приготувати додаткове „живлення“ для томатів та огірків. — Авт.). З кінця липня буряку потрібні фосфор і калій, які допомагають збільшити вагу коренеплоду та значно підвищують тривалість зберігання зібраного врожаю. Якщо на бадиллі стали утворюватися специфічні жовті плями, значить, рослині не вистачає калію. Брати цей елемент буряк зможе з розчину 1 ст. л. вапна та 4 ч. л. хлористого калію, розведених у 10 л води».

За словами господаря, коли корінці почнуть помітно округлятися, час братися до фосфорно-калійного підживлення.

«Відмовляємося від натуральних добрив (гною, курячого посліду, настоїв бур’янів тощо) і переходимо на „хімію“. Крім кореневого, можна час від часу використовувати позакореневе підживлення. Обприскування бадилля поживними речовинами також сприяє правильному формуванню коренеплоду та його активному росту. Деревний попіл — джерело цінних елементів. Не бійтеся використовувати це добриво на всіх культурах. Ним буде корисно підживлювати буряки. Попіл розкислює ґрунт після азотних добрив і зменшує ризик небезпечного зниження PH ґрунту. Попіл можна розвести у воді або ж просто посипати ним ґрунт в безвітряну погоду з розрахунку 1 ст. на 1 кв. м. Після цього грядку поливають. Усе, важливі елементи миттєво підуть у ґрунт, де будуть насичувати рослини».

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