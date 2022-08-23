«Символ нашої боротьби, волі та непохитності»: зірки шоу-бізнесу привітали українців з Днем прапора

З Днем Державного прапора українців привітали не лише президент Володимир Зеленський та інші представники влади, зірки шоубізнесу зробили це традиційно у соціальних мережах.



Так, Катерина Кухар розмістила у себе в обліковому записі відео, зняте у «Батьківщини-матері» з видом на найбільший прапор України, який було піднято з нагоди свята минулого року.



«Символ нашої боротьби, волі і непохитності! Символ нашої свободи, що майорить у всьому світі! Наші два кольори сміливості. З Днем Державного прапора України», — підписала пост балерина.

У свою чергу співачка Світлана Тарабарова була лаконічнішою.

"Особливі кольори для кожного з нас. З Днем українського прапора, рідні", - звернулася вона до українців.



Так само небагатослівною була і Настя Каменських, яка «відсиджувалась» під час війни в Іспанії.

«З Днем українського Прапора», — написала дружина Потапа, що не повернувся до України.

Куди красномовніший пост виклала танцівниця Ілона Гвоздєва.

"Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним, мирним та блакитним, а врожай щедрим та багатим. Нехай прапор України гордо в'ється на вітру та наповнює душу патріотизмом, силою та прагненням до світлого майбутнього. Вірте у нашу перемогу", – побажала вона.

І, звісно, не міг не привітати українців і представник країни, на прапорі якої також є синій та жовтий кольори — колумбієць Ектор Хіменес-Браво.

«Сьогодні прапор України — символ непокори. Вірю, зовсім скоро, жовтий та блакитний стануть символами перемоги та свободи. З днем Державного прапора України», — зазначив відомий телекухар.



Нагадаємо, сьогодні, в День прапора, в Україні відбудеться саміт «Кримської платформи». До Києва з візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда. Він має намір зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським.

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