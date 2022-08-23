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Рибні биточки з хеку по-українськи: порадуйте своїх близьких смачною стравою на День Незалежності (відео)

14:30 23 серпня 2022
биточки

Досвідчені господині мають у запасі масу бюджетних рецептів страв з риби. Один з таких ходових та дуже популярних запропонувала блогерка на YouTube-каналі «Кошик корисних порад».

Вона впевнена, що приготовлені за її рецептом рибні битки сподобаються всій родині.

Продукти:
Риба морська (хек)
Цибуля 2−3 шт
Яйця 6−8 шт
Вафельні коржики
Сіль
Перець
Масло

А процес приготування авторка записала на відео.


Нагадаємо, популярна фудблогерка Людмила Борщ розповіла, як приготувати фантастично смачні та дуже соковиті рибні котлети.

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