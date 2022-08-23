Рибні биточки з хеку по-українськи: порадуйте своїх близьких смачною стравою на День Незалежності (відео)

Досвідчені господині мають у запасі масу бюджетних рецептів страв з риби. Один з таких ходових та дуже популярних запропонувала блогерка на YouTube-каналі «Кошик корисних порад».



Вона впевнена, що приготовлені за її рецептом рибні битки сподобаються всій родині.



Продукти:

Риба морська (хек)

Цибуля 2−3 шт

Яйця 6−8 шт

Вафельні коржики

Сіль

Перець

Масло



А процес приготування авторка записала на відео.



Нагадаємо, популярна фудблогерка Людмила Борщ розповіла, як приготувати фантастично смачні та дуже соковиті рибні котлети.

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