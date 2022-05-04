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Риба у пивному клярі: у захваті будуть навіть ті, хто не любить пиво

10:46 4 травня 2022
Риба у клярі

Є чимало рецептів приготування страв із риби. Наприклад, можна запекти з картоплею коропа у сметанному соусі — страва вийде дуже ніжною. А можна порадувати себе та близьких рибою у пивному клярі.

Рецептом такої страви діляться автори кулінарного каналу «Прості рецепти».

Складові:

  • 160 г пшеничного борошна;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 2 яєчні жовтки;
  • 500 г філе білої риби;
  • 0,5 ч. л. каррі;
  • 250 мл світлого пива;
  • 2 яєчні білки;
  • 500 мл олії.

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Приготування:

  • Охолоджені білки збийте із дрібкою солі до стійких піків.
  • Борошно змішайте із сіллю та приправою каррі, потім влийте пиво та введіть жовтки. Злегка збийте суміш міксером.
  • Рибу розморозьте, обсушіть кухонними серветками, наріжте невеликими шматочками.
  • Розігрійте олію у пательні. Кожен шматочок риби вмочіть у кляр і обсмажте з двох боків до золотистої скориночки.

Раніше фуд-блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт ніжних рибних котлет.

Фото — скріншот

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