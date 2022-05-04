Риба у пивному клярі: у захваті будуть навіть ті, хто не любить пиво

Є чимало рецептів приготування страв із риби. Наприклад, можна запекти з картоплею коропа у сметанному соусі — страва вийде дуже ніжною. А можна порадувати себе та близьких рибою у пивному клярі.

Рецептом такої страви діляться автори кулінарного каналу «Прості рецепти».

Складові: 160 г пшеничного борошна;

0,5 ч. л. солі;

2 яєчні жовтки;

500 г філе білої риби;

0,5 ч. л. каррі;

250 мл світлого пива;

2 яєчні білки;

500 мл олії.

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Приготування:⠀ Охолоджені білки збийте із дрібкою солі до стійких піків.

Борошно змішайте із сіллю та приправою каррі, потім влийте пиво та введіть жовтки. Злегка збийте суміш міксером.

Рибу розморозьте, обсушіть кухонними серветками, наріжте невеликими шматочками.

Розігрійте олію у пательні. Кожен шматочок риби вмочіть у кляр і обсмажте з двох боків до золотистої скориночки.

Раніше фуд-блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт ніжних рибних котлет.

Фото — скріншот

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