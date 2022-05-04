Риба у пивному клярі: у захваті будуть навіть ті, хто не любить пиво
Є чимало рецептів приготування страв із риби. Наприклад, можна запекти з картоплею коропа у сметанному соусі — страва вийде дуже ніжною. А можна порадувати себе та близьких рибою у пивному клярі.
Рецептом такої страви діляться автори кулінарного каналу «Прості рецепти».
Складові:
- 160 г пшеничного борошна;
- 0,5 ч. л. солі;
- 2 яєчні жовтки;
- 500 г філе білої риби;
- 0,5 ч. л. каррі;
- 250 мл світлого пива;
- 2 яєчні білки;
- 500 мл олії.
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Приготування:⠀
- Охолоджені білки збийте із дрібкою солі до стійких піків.
- Борошно змішайте із сіллю та приправою каррі, потім влийте пиво та введіть жовтки. Злегка збийте суміш міксером.
- Рибу розморозьте, обсушіть кухонними серветками, наріжте невеликими шматочками.
- Розігрійте олію у пательні. Кожен шматочок риби вмочіть у кляр і обсмажте з двох боків до золотистої скориночки.
Раніше фуд-блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт ніжних рибних котлет.
Фото — скріншот64
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