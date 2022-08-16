«Вибачте, але мене нудить»: Злату Огневич розлютила крадіжка її пісні росіянами

Популярна співачка Злата Огнєвіч заявила про порушення своїх авторських прав. Артистка обурилася, що її україномовну пісню «Зозуля» в окупованому Криму виконували дві росіянки, переробивши текст російською мовою.



«Споконвічна російська забава, красти і видавати за своє. У моєму рідному Криму звучить моя „Зозуля“ російською мовою у виконанні двох лярв, які й не думають про закони та авторські права… хоча про що я пишу, які права можуть бути у громадян росії. Вибачте, але мене нудить», — пише Огневич.



Вона також зазначила, що «співачки» такі безглузді, що співають під мінус з її голосом.

На кадрах видно, що дві вокалістки у блискучих сірих костюмах співають композицію Огневич, яку українці вперше почули у 2010 році. Поруч намагаються зображати танець люди у національних костюмах.

Під відео з'явилися обурені коментарі.

«Це посміховисько», «Так зіпсувати пісню треба ще постаратися. Боже, які кінчені», «Жахливе виконання», «Співають крадене вони, а соромно мені», — пишуть шанувальники Огневич.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огневич розповіла про річкову прогулянку з ексучасником шоу «Холостячка» Максом Тарапатою, з яким їй приписували роман.

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