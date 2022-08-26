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На відро слив потрібно 200 грамів соди: готуємо домашній чорнослив

20:02 26 серпня 2022
чорнослив

Цьогоріч сливи рясно вродили, то ж багато господинь, побалувавши рідних смачними пирогами та наваривши варення, мізкують, що із них ще можна смачненького приготувати. Одним із таких варіантів стане чорнослив, каже Тетяна Слободянюк з Вінниччини, яка вже десятиліттями готує ці сухофрукти:

«Беремо сливи сорту угорка. Вони мають бути трішки недостиглими. Ретельно миємо і кожну проколюємо голкою. Тоді — кладемо в миску та трохи посипаємо содою. На відро слив потрібно 200 грамів соди. Перемішавши, накриваємо посудину полотном і залишаємо на дві доби. Але двічі на день сливи треба ретельно перемішувати дерев'яною лопаткою чи ложкою. Через 48 годин промиваємо у проточній воді й пересипаємо двома кілограмами цукру.

Так сливи настоюються ще добу, а опісля — варимо їх, аж доки зморщаться. Води не додаємо, бо сливи пускають сік, в ньому й варяться. Тоді перекладаємо у літрові банки, накриваємо металевими кришками, ставимо в неглибоку, але широку каструлю. Туди наливаємо води так, щоб на чотири-п'ять сантиметрів не доходила до кришки. На малому вогні доводимо до кипіння. Стерилізуємо пів години, а тоді закручуємо".

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