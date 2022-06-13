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Сливовий пиріг, який ваші рідні проситимуть пекти щодня — бо дуже смачно

13:40 13 червня 2022
пиріг зі сливами

Медові, з кислинкою, великі та дрібні — сливи нікого не залишать байдужими. А приготувавши із них ароматну випічку, ви порадуєте кожного члена своєї родини. За словами кулінарки Олени Черкевич, яка раніше поділилася рецептом запашних пампушок з часником до борщу, пиріг виходить ніжним та навіть на другий день тісто пухке.

Інгредієнти:

  • Цукор (+ 2 ст. л. на посипання) — ¾ склянки
  • Масло вершкове (або маргарин) — 113 г
  • Борошно пшеничне — 1 склянка
  • Яйце куряче — 2 шт.
  • Розпушувач тіста — 1 ч. л.
  • Сіль — 1 дрібка
  • Сливи — 12 штук
  • Кориця — 1 ч. л.

Приготування:

Збити масло з ¾ ст. цукру. По одному додати яйця, сіль. Збити ще раз. Ложкою вмішати муку, перемішану з розпушувачем. Не до фанатизму! Як бачите, тісто досить густе.

На цьому етапі включаємо духовку на 175−180 градусів. Форму (діаметром 24 см) змастити маслом, присипати борошном, викласти тісто, розрівняти.

Сливи розділити на половинки. Зверху, не вдавлюючи, розкласти половинки слив. Змішати 2 ст. л. цукру з 1 ч. л. кориці. І присипати цукром сливи.

Ставимо в добре розігріту духовку і випікаємо 40−45 хвилин до хрусткої скоринки. Цукор на сливах карамелізується. Подавати бажано теплим з кулькою ванільного морозива.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт пирога «Мрія ледарки» з маковою начинкою, який можна спекти не більше ніж за 40 хвилин.

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