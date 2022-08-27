Найніжніша запіканка з гарбуза від «блогера з Маріуполя» Ольги Матвій (відео)

Фудблогер Ольга Матвій, яка вирвалася на початку війни з маріупольського пекла, продовжує публікацію нових рецептів.

І один із її нещодавніх постів присвячений приготуванню запіканки з такого популярного українського овочу, як гарбуз.

Для приготування запіканки знадобляться:

гарбуз — 400 г

манна крупа — 80 г

сіль щіпка

цукор — 3 чайні ложки

яйця — 4 шт

розпушувач — 0,5 чайної ложки

кориця — 0,5 чайної ложки

цедра апельсина

вершкове масло — 30 г

гранола — 3 столові ложки з гіркою

Етапи приготування:

гарбуз очистити від шкірки і нарізати невеликими шматочками;

помістити овоч у каструльку з товстим дном, залити водою та гасити до м'якості (7−10 хвилин);

обсмажити манну крупу без олії на сухій сковороді до потемніння крупи;

готовий гарбуз викласти в каструльку, додати сіль та цукор, пробити блендером;

в гарбузову масу поступово додавати яйця, збиваючи блендером;

ввести манку, розпушувач, корицю та м'яке вершкове масло, все перемішати;

уварити «тесто» на третину, додати до нього гранолу;

відправити в духовку, розігріту до 180 градусів та випікати протягом години.

«Можете спробувати приготувати запіканку і з кабачка, теж смачно виходить», — зазначає кулінар.

Раніше своїм рецептом смачної та корисної гарбузової запіканки поділилася і кондитер Ліза Глінська.

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