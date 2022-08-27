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Найніжніша запіканка з гарбуза від «блогера з Маріуполя» Ольги Матвій (відео)

17:19 27 серпня 2022
Найніжніша запіканка з гарбуза від «блогера з Маріуполя» Ольги Матвій (відео)

Фудблогер Ольга Матвій, яка вирвалася на початку війни з маріупольського пекла, продовжує публікацію нових рецептів.

І один із її нещодавніх постів присвячений приготуванню запіканки з такого популярного українського овочу, як гарбуз.

Для приготування запіканки знадобляться:

  • гарбуз — 400 г
  • манна крупа — 80 г
  • сіль щіпка
  • цукор — 3 чайні ложки
  • яйця — 4 шт
  • розпушувач — 0,5 чайної ложки
  • кориця — 0,5 чайної ложки
  • цедра апельсина
  • вершкове масло — 30 г
  • гранола — 3 столові ложки з гіркою

Етапи приготування:

  • гарбуз очистити від шкірки і нарізати невеликими шматочками;
  • помістити овоч у каструльку з товстим дном, залити водою та гасити до м'якості (7−10 хвилин);
  • обсмажити манну крупу без олії на сухій сковороді до потемніння крупи;
  • готовий гарбуз викласти в каструльку, додати сіль та цукор, пробити блендером;
  • в гарбузову масу поступово додавати яйця, збиваючи блендером;
  • ввести манку, розпушувач, корицю та м'яке вершкове масло, все перемішати;
  • уварити «тесто» на третину, додати до нього гранолу;
  • відправити в духовку, розігріту до 180 градусів та випікати протягом години.

«Можете спробувати приготувати запіканку і з кабачка, теж смачно виходить», — зазначає кулінар.

Раніше своїм рецептом смачної та корисної гарбузової запіканки поділилася і кондитер Ліза Глінська.

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