Найніжніша запіканка з гарбуза від «блогера з Маріуполя» Ольги Матвій (відео)
Фудблогер Ольга Матвій, яка вирвалася на початку війни з маріупольського пекла, продовжує публікацію нових рецептів.
І один із її нещодавніх постів присвячений приготуванню запіканки з такого популярного українського овочу, як гарбуз.
Для приготування запіканки знадобляться:
- гарбуз — 400 г
- манна крупа — 80 г
- сіль щіпка
- цукор — 3 чайні ложки
- яйця — 4 шт
- розпушувач — 0,5 чайної ложки
- кориця — 0,5 чайної ложки
- цедра апельсина
- вершкове масло — 30 г
- гранола — 3 столові ложки з гіркою
Етапи приготування:
- гарбуз очистити від шкірки і нарізати невеликими шматочками;
- помістити овоч у каструльку з товстим дном, залити водою та гасити до м'якості (7−10 хвилин);
- обсмажити манну крупу без олії на сухій сковороді до потемніння крупи;
- готовий гарбуз викласти в каструльку, додати сіль та цукор, пробити блендером;
- в гарбузову масу поступово додавати яйця, збиваючи блендером;
- ввести манку, розпушувач, корицю та м'яке вершкове масло, все перемішати;
- уварити «тесто» на третину, додати до нього гранолу;
- відправити в духовку, розігріту до 180 градусів та випікати протягом години.
«Можете спробувати приготувати запіканку і з кабачка, теж смачно виходить», — зазначає кулінар.
Раніше своїм рецептом смачної та корисної гарбузової запіканки поділилася і кондитер Ліза Глінська.55
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