Хапаємо сезон кукурудзи за хвіст: запечена кукурудза з беконом від Ектора Хіменеса-Браво

Відомий ресторатор, суддя проєкту «МайстерШеф» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно дав інтерв'ю «ФАКТАМ», у своєму Instagram-блозі у сезон кукурудзи вирішив показати, як можна оригінально її приготувати — запекти кукурудзу в духовці із сиром та беконом. Ця страва нікого не залишить байдужим, адже вона неймовірно смачна.

«Хапаємо сезон кукурудзи за хвіст і біжимо на кухню готувати смакоти», — зазначив він.

Інгредієнти: • Кукурудза — 2 шт

• Бекон — 150 грам Бешамель: • Вершкове масло — 30 г

• Борошно — 30 г

• Молоко — 150 мл

• Копчена паприка — 5 г

• Сир (моцарела/гауда/маасдам) — 100 г

• Сіль та перець

• Петрушка Приготування: Ставимо кукурудзу в духовку на 20 хвилин і виставляємо температуру 180 градусів.

Як писали «ФАКТИ», раніше Ектор Хіменес-Браво розповів, як треба готувати вівсянку з грибами «а-ля різотто» та запечену цвітну капусту.

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