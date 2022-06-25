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«Недорого, легко та дуже смачно»: рецепт запеченої цвітної капусти від Ектора Хіменеса-Браво

19:42 25 червня 2022
Запечена цвітна капуста

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, розповідавший, як приготувати за хвилину простий, але оригінальний омлет, поділився «швидким» рецептом запеченої цвітної капусти.

«Рецепт, який зможе приготувати абсолютно кожен. Не дорого, легко у виконанні і дуже смачно. Все, як ви любите», — написав він в Instagram, де детально показав, як це зробити.

Інгредієнти:

  • Капуста цвітна — 1 шт;
  • Приправа карі — 50 грам;
  • Лимонний сік — 30 мл;
  • Оливкова олія — 20 мл;
  • Сіль, перець.

Для соусу:

  • Масло вершкове — 30 грам;
  • Мука — 20 грам;
  • Молоко — 150 мл;
  • Сир (гауда/масдам/моцарелла) — 200 грам.
  • М’ята.

Раніше Ектор Хіменес-Браво розповів, як він готував паляницю з сезонною полуницею.

Фото — скріншот

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