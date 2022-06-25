«Недорого, легко та дуже смачно»: рецепт запеченої цвітної капусти від Ектора Хіменеса-Браво
Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, розповідавший, як приготувати за хвилину простий, але оригінальний омлет, поділився «швидким» рецептом запеченої цвітної капусти.
«Рецепт, який зможе приготувати абсолютно кожен. Не дорого, легко у виконанні і дуже смачно. Все, як ви любите», — написав він в Instagram, де детально показав, як це зробити.
Інгредієнти:
- Капуста цвітна — 1 шт;
- Приправа карі — 50 грам;
- Лимонний сік — 30 мл;
- Оливкова олія — 20 мл;
- Сіль, перець.
Для соусу:
- Масло вершкове — 30 грам;
- Мука — 20 грам;
- Молоко — 150 мл;
- Сир (гауда/масдам/моцарелла) — 200 грам.
- М’ята.
Раніше Ектор Хіменес-Браво розповів, як він готував паляницю з сезонною полуницею.
Фото — скріншот
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