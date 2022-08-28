«Видаватимуть квартиру на два роки»: стало відомо про ще одну вагому допомогу українцям у Польщі

У Польщі, яка надає безпрецедентну підтримку українським біженцям, запровадили ще один вид допомоги. Так, 17 гмін з Опольського воєводства приготують загалом 49 помешкань для біженців України, які проживають в регіоні, повідомляє видання. Відомо, що на реалізацію проєкту місцева влада виділила 6 млн злотих. За попередніми підрахунками, у 49 квартирах зможуть поселитися понад 200 осіб:

«Гміни, які зголосилися надати житло біженцям з України — Стшельце Опольске, Ключборк, Добродзєнь, Олесно, Бяла, Бжег, Добжень Вєлькі, Глубчице, Грухолази, Лєчніца, Ниса, Пачкув, Попєлув, Пруднік, Стшелечкі, Волчин, Уязд. Є шанс, що кількість цих помешкань буде збільшена. Можливо, в гмінах Пачкув та Уязд віднайдуть по ще 1 приміщенню. Соціальне житло для біженців матиме площу від 40 до 50 метрів квадратних. Перед заселенням скрізь виконають ремонти й закуплять необхідні меблі та техніку».

За якими правилами надаватиметься таке житло, кожна гміна вирішуватиме окремо. Біженці з України зможуть проживати там орієнтовно 2 роки. Коли вирішать повернутися додому, ці квартири виділятимуть жителям Опольського воєводства, які опинилися в скрутному становищі.

Нагадаємо, Українські біженці можуть безкоштовно отримати медичну допомогу у Польщі, а також користуватися цифровими документами замість паперових.

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