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Помідори у власному соку: готуються швидко, з’їдаються за лічені хвилини

21:57 24 серпня 2022
Помідори у власному соку

За словами кулінарки Олени Черкевич, яка раніше розповіла, як приготувати запашний пиріг зі сливами, для цього рецепту вона бере великі м'ясисті рожеві помідори. Солі у рецепті немає! Це не помилка. Взимку викласти помідори на тарілку, додати нарізану ріпчасту цибулю, посолити до смаку та заправити запашною олією — і смакувати.

Інгредієнти (на 1 л банку):

  • помідори,
  • 1 ст. л. цукру,
  • 1 ст. л. оцту,
  • лавровий листок, чорний перець горошком.

Приготування:

На дно банки покладіть лавровий листок та декілька горошин перцю, щільно вкладіть нарізані часточками помідори, насипте цукор, влийте оцет. Стерилізуйте 20 — 25 хв. Закрутіть і вкрийте до повного охолодження.

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Фото: pixabay.com

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