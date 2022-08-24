Помідори у власному соку: готуються швидко, з’їдаються за лічені хвилини
За словами кулінарки Олени Черкевич, яка раніше розповіла, як приготувати запашний пиріг зі сливами, для цього рецепту вона бере великі м'ясисті рожеві помідори. Солі у рецепті немає! Це не помилка. Взимку викласти помідори на тарілку, додати нарізану ріпчасту цибулю, посолити до смаку та заправити запашною олією — і смакувати.
Інгредієнти (на 1 л банку):
- помідори,
- 1 ст. л. цукру,
- 1 ст. л. оцту,
- лавровий листок, чорний перець горошком.
Приготування:
На дно банки покладіть лавровий листок та декілька горошин перцю, щільно вкладіть нарізані часточками помідори, насипте цукор, влийте оцет. Стерилізуйте 20 — 25 хв. Закрутіть і вкрийте до повного охолодження.
Читайте також: Салат із зелених помідорів: порадуйте рідних пікантною закускою
Читайте також: Рецепт «Ледачої дружини» від Людмили Борщ — вечеря на швидкоруч, що ніколи не набридає (відео)
Фото: pixabay.com37
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram