Баклажани у медовому маринаді: ви будете у захваті, настільки це просто та смачно
Це ніжна та смачна закуска з баклажанів з невеликим вмістом оцту. Тому її, за словами кулінарки Наталії Пастушенко, можна пропонувати дітям і тим, хто з різних причини не вживає маринади з оцтом. Можна зробити цю закуску й на зиму, але потрібно зберігати в холодильнику або в льоху.
Інгредієнти:
3 середніх баклажани
3 морквини
3 цибулини
пучок свіжого кропу (або петрушки)
декілька зубчиків часнику (до смаку)
6 помідорів
2 столові ложки яблучного оцту (5−6%)
столова ложка меду
молотий перець та сіль — до смаку
олія
Приготування
Баклажани миємо та ріжемо кружальцями, але не надто тонко. Перекладаємо в миску, солимо, трохи змащуємо олією. Викладаємо на застелений пергаментом лист, ставимо в гарячу духовку. Запікаємо 15−20 хвилин при температурі 180 градусів. Дістаємо і даємо охолонути. Цибулю ріжемо півкільцями, моркву натираємо на великій тертці. Обсмажуємо разом на середньому вогні в олії. До смаку солимо й перчимо.
Зелень і часник подрібнюємо. Помідори тремо на тертці або подрібнюємо в блендері. Додаємо ложку меду, виливаємо в каструлю, солимо до смаку і додаємо оцет.
Ставимо на повільний вогонь і доводимо до кипіння. Поки готується маринад, заповнюємо банки. На дно кладемо шар моркви з цибулею, потім баклажани, на них зелень із часничком. Так заповнюємо до верху. Заливаємо маринадом так, щоб він заповнив усі порожнечі у банці та покрив усі овочі. Закриваємо кришкою, даємо охолонути та ставимо в холодильник. Баклажани будуть готові за добу. Також можна подавати як гарнір.
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