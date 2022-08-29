Баклажани у медовому маринаді: ви будете у захваті, настільки це просто та смачно

Це ніжна та смачна закуска з баклажанів з невеликим вмістом оцту. Тому її, за словами кулінарки Наталії Пастушенко, можна пропонувати дітям і тим, хто з різних причини не вживає маринади з оцтом. Можна зробити цю закуску й на зиму, але потрібно зберігати в холодильнику або в льоху.

Інгредієнти:

3 середніх баклажани

3 морквини

3 цибулини

пучок свіжого кропу (або петрушки)

декілька зубчиків часнику (до смаку)

6 помідорів

2 столові ложки яблучного оцту (5−6%)

столова ложка меду

молотий перець та сіль — до смаку

олія

Приготування

Баклажани миємо та ріжемо кружальцями, але не надто тонко. Перекладаємо в миску, солимо, трохи змащуємо олією. Викладаємо на застелений пергаментом лист, ставимо в гарячу духовку. Запікаємо 15−20 хвилин при температурі 180 градусів. Дістаємо і даємо охолонути. Цибулю ріжемо півкільцями, моркву натираємо на великій тертці. Обсмажуємо разом на середньому вогні в олії. До смаку солимо й перчимо.

Зелень і часник подрібнюємо. Помідори тремо на тертці або подрібнюємо в блендері. Додаємо ложку меду, виливаємо в каструлю, солимо до смаку і додаємо оцет.

Ставимо на повільний вогонь і доводимо до кипіння. Поки готується маринад, заповнюємо банки. На дно кладемо шар моркви з цибулею, потім баклажани, на них зелень із часничком. Так заповнюємо до верху. Заливаємо маринадом так, щоб він заповнив усі порожнечі у банці та покрив усі овочі. Закриваємо кришкою, даємо охолонути та ставимо в холодильник. Баклажани будуть готові за добу. Також можна подавати як гарнір.

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