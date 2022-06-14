Ці крихітні рогалики тануть у роті: готуємо закарпатські кіфлики
Кіфлики — традиційне закарпатське печиво, що нагадує рогалики. Дуже смачне й хрумке! Назва випічки походить від німецької назви рогаликів. Рецепт, за словами кулінарки Таллі Королеви, прийшов на територію України з Угорщини. Але у кожної закарпатської господині є свій фірмовий родинний рецепт.
Інгредієнти:
3 склянки борошна
1 ст. ложка сухих дріжджів
340 г маргарину (можна вершкове масло кімнатної температури)
125 мл холодного молока
Приготування
Просіяне борошно покласти у глибоку миску та додати сухі дріжджі, перемішати. У ту ж миску додати м’яке вершкове масло. Перетерти його руками у крихту. Додати холодне молоко, замісити тісто. Тісто зібрати у шар та поставити на 1−2 години у холодильник.
Тісто розділити на 4 частини й потім кожну — ще пополам. Вийде 8 однакових частин. Тоненько розкачати тісто та розділити його на 16 однакових сегментів.
Тобто 8×16 = 128 кіфликів.
На кожен сегмент кладемо по одній вишеньці у власному соку. Начинка може бути різна — густе варення, горіхи, мак. Закручуємо, випікаємо. Готові охолоджені кіфлики посипаємо цукровою пудрою. Якщо готуєте кіфлики без начинки, то вони зберігаються довго у металевій банці, щільно закритій.
Іншим рецептом дуже смачних і пухких рогаликів поділилася кулінарка Міла Обухова.
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