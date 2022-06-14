Ці крихітні рогалики тануть у роті: готуємо закарпатські кіфлики

Кіфлики — традиційне закарпатське печиво, що нагадує рогалики. Дуже смачне й хрумке! Назва випічки походить від німецької назви рогаликів. Рецепт, за словами кулінарки Таллі Королеви, прийшов на територію України з Угорщини. Але у кожної закарпатської господині є свій фірмовий родинний рецепт.

Інгредієнти:

3 склянки борошна

1 ст. ложка сухих дріжджів

340 г маргарину (можна вершкове масло кімнатної температури)

125 мл холодного молока

Приготування

Просіяне борошно покласти у глибоку миску та додати сухі дріжджі, перемішати. У ту ж миску додати м’яке вершкове масло. Перетерти його руками у крихту. Додати холодне молоко, замісити тісто. Тісто зібрати у шар та поставити на 1−2 години у холодильник.

Тісто розділити на 4 частини й потім кожну — ще пополам. Вийде 8 однакових частин. Тоненько розкачати тісто та розділити його на 16 однакових сегментів.

Тобто 8×16 = 128 кіфликів.

На кожен сегмент кладемо по одній вишеньці у власному соку. Начинка може бути різна — густе варення, горіхи, мак. Закручуємо, випікаємо. Готові охолоджені кіфлики посипаємо цукровою пудрою. Якщо готуєте кіфлики без начинки, то вони зберігаються довго у металевій банці, щільно закритій.

Іншим рецептом дуже смачних і пухких рогаликів поділилася кулінарка Міла Обухова.

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