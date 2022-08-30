Як добре виглядати по відеозв’язку: 5 секретів

Ще під час карантину, і тим більше тепер — під час війни — у наше життя увійшли різноманітні відеозустрічі та відеоконференції. Багато хто віддалено працює, проводить zoom-наради і навіть співбесіди. По відеозв'язку можна вирішувати важливі питання, наприклад, консультуватися з лікарем. І іноді критично важливо саме при розмові з відеозв'язку виглядати якнайкраще.

Ось кілька секретів, що допоможуть вирішити цю проблему.

Камера

Камеру краще розташувати на рівні очей або навіть трохи вище та під нахилом. Спробуйте розмістити ноутбук на підставці або стопці книг — ви одразу побачите різницю. Такою простою дією можна приховати кола під очима або подвійне підборіддя, а овал обличчя стане чіткішим. Кут нахилу камери налаштуйте, знайдіть оптимальний саме для вас.

Світло

Це дуже важливий, якщо не найважливіший фактор — впевнені фотографи та відеооператори. Якщо джерело світла буде розташоване прямо перед вами, то це значно покращить вигляд шкіри і навіть злегка висвітлить її. Якщо відеодзвінок запланований на світловий день, то можна просто сісти навпроти вікна обличчям до нього. Якщо ж зустріч увечері — увімкніть додаткове світло. Найвдаліше рішення в цьому сенсі — спеціальне світлодіодне кільце.

І обов'язково потрібно перевірити налаштування ноутбука: переконайтеся в правильній передачі кольору і в тому, що ви не виглядаєте темним силуетом.

Фон

Не забувайте про задній план. Майже скрізь (Skype, Zoom…) є функція — «розмитий фон». Її можна використовувати, якщо немає можливості вибрати спокійне тло без зайвих деталей, яке не відволікатиме від головного — розмови з вами.

Макіяж

Повний макіяж, звісно, не потрібен. Достатньо трохи підкреслити очі, вилиці та губи. Але тут потрібно пам'ятати, що чим краще ваш ноутбук, тим краще роздільна здатність його екрану і якісніша картинка. У цьому є певна небезпека — можуть бути передані всі недосконалості та вади шкіри обличчя. У цьому випадку можна використати легкий світлий тон.

Трохи підфарбуйте очі, а ось тіні накладати не варто — яскраві тіні можуть виглядати зухвало, що недоречно для ділового відеодзвінка.

Вилиці можна трохи підкреслити теплими відтінками рум'ян — у цьому випадку навіть при поганому освітленні або самопочутті ви виглядатимете як після відпочинку.

Помада потрібна насиченого кольору, але не кричуща. Прагніть гармонії: і очі, і губи не повинні «перевішувати» один одного в кадрі.

Одяг

Для ділової розмови обирайте однотонний одяг із рукавами та закритими плечима. Пам’ятайте, що це не тусовка на честь дня народження.

Ну, а в іншому успіх відеобесіди залежить не від вашої зовнішності, а від ваших знань, інтелекту та вміння вести розмову.

Нагадаємо, експерт ринку праці Мирослава Трандаш упевнена, що зараз дуже цінуються фахівці, які вміють працювати дистанційно.

Фото: Pixabay

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