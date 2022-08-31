«Саджанці яблуні раджу вибирати тільки молоді»: поради досвідченого садівника

Вересень — оптимальний місяць для висаджування молодих яблунь, адже коренева система саджанця встигне розростися і зміцніти. За словами садівника Віталія Поймало, який раніше вже розповів, як доглядати за деревцями, щоб посадити яблуню восени, важливо підготувати місце та ґрунт.

«На тому місці, де ще не росли фруктові дерева, треба викопати яму. Глибина ями має бути близько 50 сантиметрів, а ширина — не більше метра, — радить садівник. — На дно потрібно викласти шар дерну. Бажано — травою вниз. Хробаки, мікроорганізми, трава — все це, перегниваючи, підвищить вміст гумусу в ґрунті, дозволить кореневій системі отримувати необхідні мікроелементи в достатній кількості.

Наступний шар — з натуральних добрив. Для нього підійде деревний попіл, листовий компост, несвіжий коров'ячий гній. Всі компоненти слід добре змішати й кинути в яму. Варто також у яму додати пісок і перегній. Можна навіть покласти на дно дренаж — биту цеглу, гальку, керамзит. Від того, наскільки добре ми підготуємо яму, залежатиме результат.

Саджанці раджу садити тільки молоді, однорічні або дворічні. Саме такі добре приживаються, вони стійкіші до хвороб і сезонних та добових перепадів температури повітря. Коренева система має бути вологою, пишною, живою і здоровою, а корінців багато. Добре, коли саджанець має 4−5 гілок. А на відстані близько 5−8 сантиметрів від кореня — зроблене щеплення".

Аби посадити яблуню, у заздалегідь підготовленому місці робимо невелике заглиблення. Уважно розгляньте колір кори біля кореня та знайдіть те місце, де вона трішки темніша. Саме на цю глибину яблуня й була посаджена.

«Посаджене деревце варто прив'язати до 1−3 кілочків. І робити це краще м'якою ганчіркою або плівкою, бо шпагат може пошкодити ніжну молоду кору. Посадивши саджанець, слід обов'язково його полити. Якщо ви садите більше, ніж одне деревце, то відстань між ними має бути близько 4 метрів. Вже наступної весни, ще перед тим, як почнуть набухати бруньки, варто пообрізати молоде деревце».

А як правильно доглядати за яблунями, щоб зберегти та збільшити врожай, розповів садівник Василь Іванюк.

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